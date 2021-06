– Hadde mange søvnløse netter

I begynnelsen av juni ble Svein Harald Øygard valgt som ny styreleder i Norwegian. Bare få dager tidligere var flyselskapet kommet ut av konkursfare – en stor del av gjelden var slettet, og mer penger var kommet inn gjennom nye, store investorer.

Øygard og styret brukte likevel ikke lang tid på å gjøre enda en ny stor forandring for selskapet: Konsernsjefen gjennom det siste halvannet året, Jacob Schram, ble sist helg bedt om å gå, og finansdirektør Geir Karlsen har rykket opp som ny konsernsjef.

– Hvordan er det å gi beskjed til noen at de ikke lenger er ønsket i jobben?

– Det er selvfølgelig noe man gruer seg til. Det er ikke lett for noen, sier Øygard i TV 2-programmet Bare business.

Og han fortsetter:

– Samtidig som styreleder må du tenke først og fremst på selskapet og selskapets ve og vel. Og på dette tidspunktet er Norwegian i en ny etappe på sin reise, og da konkluderte vi at det var tid for en ny til å lede selskapet, sier han.

Bonusbråk

Jacob Schram går ut døren med rundt 14 millioner kroner i lønn i oppsigelsesperioden og etterlønn, og Øygard og styret gjorde det kjent at de hadde prøvd å få Schram til å si fra seg etterlønnen - noe Schram ikke gikk med på.

I løpet av uken er det blitt kjent at Schram i tillegg skulle få en bonus på 11 millioner kroner, for å ha blitt i selskapet gjennom krisen. Også den nye konsernsjefen Geir Karlsen har fått tilsvarende bonus på 11 millioner kroner. Dette var framforhandlet av det forrige Norwegian-styret, under daværende styreleder Niels Smedegaard, og har vekket reaksjoner både hos store aksjonærer, og i det politiske miljøet.

Stor gulrot

– Synes du det er fortjent med denne typen bonuser for å sitte igjennom en krise for selskapet?

– Det er selvfølgelig et dilemma, og det har vært krevende. Min forgjenger, som da var styreleder, vurderte at selskapet i november i realiteten var konkurs. Alle ventet at selskapet skulle gå i oppløsning. Så det var behov for en ekstraordinær innsats, og en stor gulrot - noen vil si i overkant stor - på den andre enden, sier Øygard.

Store aksjonærer som Folketrygdfondet og Nordea-fondene har likevel bedt om en forklaring på bonusene. Næringsminister Iselin Nybø ønsker svar på om utbetalingene kan være i strid med betingelsene for de statlige lånene som er gitt til Norwegian.

– Vi jobber nå med en redegjørelse til næringsministeren. Men bonusene ble utbetalt etter at avtalen med staten utløp. Den utløp 26. mai, og en del av bonusene er utbetalt i dag (fredag, red.anm.). Mer blir utbetalt i juli, sier Øygard.

Sentralbanksjef på Island

Når Svein Harald Øygard nå må rydde opp etter bonusfesten i Norwegian, så har han likevel hatt større utfordringer før:

Midt under finanskrisen i 2009 ble han bedt om å steppe inn som sentralbanksjef på Island.

Landets økonomi var i ferd med å gå under, etter at tre store islandske banker gikk konkurs. Det var internasjonale søksmål mot den islandske staten - noe samfunnsøkonomen Øygard, med bakgrunn som statssekretær i Finansdepartementet, måtte finne en løsning på.

– Hvordan var det å få det ansvaret?

– Jeg har aldri hatt så mange søvnløse netter som jeg hadde på Island. En ting var utfordringene faglig, og selvfølgelig det å komme inn som en utlending i et land og ta en sånn lederrolle. Det var veldig krevende, sier Øygard, og fortsetter:

– Så følte jeg et ansvar for land og folk: Om mine beslutninger ville peke ut riktig retning for Island, eller føre til forsterket undergang. Så det lå jeg og grublet på på nettene, i tillegg til lange arbeidsdager.

Nei til finansminister

Øygard har fått mye skryt for jobben han gjorde som midlertidig sentralbanksjef på sagaøya. Og hjemme igjen i Norge fikk han spørsmål om en helt ny jobb: Daværende statsminister Jens Stoltenberg ba ham om å bli finansminister, etter å ha smuglet ham via vareheisen opp til sitt kontor. Men Øygard takket nei.

– Det var jo dels fordi jeg akkurat hadde kommet fra Island, og hadde gjort en kjempejobb - og var kanskje ikke helt klar for en ny. Og så har jeg jo sans for spesielle utfordringer. Island var en spesiell utfordring, og det å bli finansminister i Norge var kanskje ikke fullt så - ja, krevende, sier Svein Harald Øygard.

