Ivar (79) kastet krykkene: – Jeg ble kurert av Snåsamannen

– Det var under åpningen av laksefisket, kvelden før første juni, og jeg hadde så vondt i ryggen at jeg sa til kona mi at jeg ikke orker å dra. Vi pleier alltid å være på Grande Gaard i Overhalla, der også Joralf Gjerstad skulle være med.

Ivar Skogmo forteller oss om den dagen han ble helbredet av Snåsamannen.

Kona til Ivar innvendte at siden også Joralf Gjerstad skulle være der, burde de trosse ryggplagene hans og reise fra hjemstedet Lierne nord i Trøndelag.

Underverker ved kaffebordet

Ivar og Joralf og flere til møttes alltid hos Anne Ovidie Hagerup på gården Grande siste dagen i mai. For å fiske laks, og for de gode møtenes skyld.

Denne dagen i 2018 ble spesiell, også for TV 2s team. Vi kom dit for å filme laksefiskerne, men også gjøre opptak av lakseandakten som Joralf Gjerstad skulle holde i lag med stedets prest. En andakt der presten og Joralf sammen velsignet fisket, og ba Gud om at masse, svære laks skulle bli fanget.

I løpet av opptakene 31.mai 2018 kom folk bort til oss, og sa nå har'n Joralf helbreda han Ivar Skogmo, han Ivar har kasta krykkene han hadde med seg.

– Ja, det stemmer det, denne dagen kunne jeg kaste krykkene, bekrefter Ivar i intervjuet vi gjør med ham etter at Joralf Gjerstad er gått bort.

– Da vi kom dit satte jeg meg ned ved kaffebordet, og Joralf spurte meg om hvor det var vondest. Kan jeg få kjenne på venstrefoten din, spurte han meg.

– Så førte han handa si langs ryggen min, og også under foten min, under skoen altså. Da kjente jeg varmen steg opp gjennom foten min. Helt fantastisk, altså.

UFORKLARLIG HENDELSE: Da TV 2 intervjuet Ivar Skogmo i 2018 på Grande Gaard fortalte han om en uforståelig hendelse. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Så sa han til meg, nå kan du reise deg. Du kan kaste krykkene dine.

Finner ingen forklaring

– Og jeg reiste meg og kjente ingen smerte lenger. Og tenkte «hva i all verden er det som har skjedd nå?»

– Så du kjente deg frisk, plutselig?

– Jeg har ingen forklaring på dette, men krykkene kunne jeg legge bort i bilen. Dette er rare greier!

Ivar forteller oss at det blir et stort savn, et stort tomrom, etter Joralf Gjerstad.

Selv om Gjerstad ble 95 år synes det ubegripelig for de næreste vennene og lokalmiljøet at han ikke er der lenger.

Alle har de observert hvilken forunderlig virkning han hadde på folk. De nærtstående såvel som tilreisende.

– Jeg minnes da en busslast full av nysgjerrige tilreisende ankom gårdsplassen til familien på 60-tallet. Ivar Skogmo må le litt. Han var på besøk hos Gjerstad, som på den tida gikk under tilnavnet Snåsa-kaill'n. En trøndersk versjon av Snåsamannen.

– Han Joralf utbrøt «huff og huff, der kom hele busslasten ja». Han syntes nok det begynte å bli vel mye oppmerksomhet!

Og historien etter 1960-tallet skulle jo vise at oppmerksomheten bare tok av.

SATTE MANGE SPOR ETTER SEG: Han som ble kalt Snåsamannen og Snåsakallen, på grunn av sine spesielle evner, bisettes tirsdag denne uka. Gjerstad ble 95 år. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Bøker og film om spesielle hender

Boka om Snåsamannen som kom ut i 2008, skrevet av Ingar Sletten Kolloen, førte til et veldig løft i oppmerksomhet. Titusener av nordmenn hadde søkt råd hos mannen i Snåsa, en mann mange mente hadde helbredende evner. Boka «Kraften som helbreder» gjorde den aldrende snåsningen enda mer attraktiv.

I filmen «Mannen fra Snåsa» av Margreth Olin møter publikum 22 av de som hadde oppsøkt den spesielle mannen hjemme hos ham. Da filmen ble presentert under Tromsø internasjonale filmfestival i 2016 var det rekordsalg på billetter, ifølge distributøren.

Siste reis til Snåsa kirke

Mannen som trakk håpefulle tilreisende fra hele Norge stedes til hvile i Snåsa. Han vil bli dypt savnet, forteller venner.

VENNENE SØRGER: Anne Ovidie Hagerup hadde Joralf Gjerstad som husvenn gjennom tre tiår. Han kunne ukentlig komme på besøk til familien, en liten times kjøretur unna Snåsa. Maleriet i stua er malt av Vegard Bakke Larsen. Foto: Ingrid Hagerup

– Det er veldig tungt nå, forteller venninna Anne Ovidie Hagerup. Joralf var husvenn hos henne og familien på Grande Gaard gjennom 30 år.

– Han var det største medmenneske du kan tenke deg.

Familien Hagerup har et veggstort maleri av ham hengende inne i finstua på gården.

En annen nær venn, Per Morten Grande, besøkte Gjerstad på sykehjemmet i Snåsa, to-tre ganger ukentlig de siste åra. Han beskriver en venn som sto sin Gud svært nær, at Snåsamannen døde sterk i troen.

Ivar Skogmo i Lierne understreker sin store respekt for mannen han møtte jevnlig gjennom livet sitt. En han hadde håpet å få ta en kaffe med under årets laksefiske ved Namsen.

– Selv om du sier du ble kurert av hans varme hender, har det hendt at du kom i tvil om det han drev på med?

– Nei, aldri. Jeg vet han har hjulpet mange, også andre fra hjembygden min. Og det dreide seg om langt alvorligere plager enn ryggen, som var min plage.

KASTET KRYKKENE FOR GODT: I dag bruker ikke 79-åringen lenger krykker. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Det skal bemerkes at TV 2 intervjuet både Skogmo og Snåsamannen den aktuelle maidagen for tre år siden. Vi så aldri med egne øyne det som skal ha skjedd. Men vi snakket med begge, og kunne ved selvsyn se at Ivar ikke trengte krykker.

Ivar legger til at han aldri senere har hatt bruk for krykkene. De ble lagt bort for godt.

– Han hadde evner vi andre ikke forstår oss på. Det er uforståelig det hele.