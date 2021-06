Forsvarer Hareide: – En katastrofe for det norske demokratiet at han måtte beklage

Åge Hareide ble møtt med sterke reaksjoner da han i et intervju med Adresseavisa uttalte at fotballen ikke bør brukes til å markere Pride.

Kulturminister Abid Rajas oppfordret ham til å si unnskyld.

– I så fall må jeg unnskylde for en tittel Adresseavisen har laget. Det er overhodet ingen mening å gå ut mot pride, jeg støtter det de står for, svarte Hareide til TV 2, mens Raja godtok trenerens beklagelse.

Hareides poeng var nemlig at en ikke bør blande idrett og politikk på måten det er blitt gjort den siste tiden.

– Vi må ha retningslinjer for politiske budskap og bevegelser. Jeg blir betenkt når jeg ser i en EM-kamp at det ene laget går ned på kne før avspark, mens det andre laget ikke gjør det. Jeg går ikke ut mot Pridemarkeringer, selv om det sikkert gir en fin tittel. Jeg går ut mot bruk av fotballen til alle typer markeringer, slo Hareide fast til TV 2.

– Minner om en autoritær stat

Nå får han støtte av tidligere svømmepresident Per Rune Eknes. Han gremmes over at Raja ba Hareide be om unnskyldning.

Eknes gikk av som svømmepresident i 2016, og har erfaring fra nasjonal og internasjonal idrettspolitikk med blant annet åtte år i det europeiske styret i svømmeidrettene.

På Facebook skriver han følgende:

«Prinsippet er vel uansett at vi som ønsker likhet, også må få lov å si hva vi mener? Hareide blir bedt offentlig av Kulturministeren om å unnskylde sine meninger. Er det slik vi holder det frie ord? Man trenger ikke være enig eller uenig med Hareide, men vi skal alle her til lands ha lov å si våre meninger.. Dette begynner å bli kommunistisk, eller andre fundamentale ideologier»

Overfor TV 2 utdyper Eknes innlegget sitt.

– Mitt poeng er at vi lever i et fritt demokrati, og det jeg leste av det Hareide mente, var at han ikke skulle bruke idretten til forskjellige kampanjer, av hensyn til det idretten er. Det fikk han ikke mene, og at kulturministeren krevde en unnskyldning er jeg sterkt uenig i, sier Eknes til TV 2, og legger til:

– Hareide har jo ingenting i mot skeive, og mitt poeng er at folk må få lov til å si hva man ønsker å si, uten å måtte legge seg flat for alle.

FORSVARER HAREIDE: Per Rune Eknes. Foto: Thomas Winje Øijord

– At han ble bedt om å be om unnskyldning for å si sin mening er en katastrofe for idrettsdemokratiet og en katastrofe for det norske demokratiet. Det minner om et autoritært styresett og likt Putin sin retorikk, i mitt hodet, slår den tidligere svømmepresidenten fast.

– Merkelig at vi i Norge klager på alle andre

Han har merket seg at idretten blir mer og mer brukt politisk den siste tiden.

– Jeg synes det er merkelig at vi i Norge klager på alle andre, men arrangerer ingenting selv med unntak av skiidrett. Da får jo aldri folk se hvordan vårt land fungerer, konstaterer han, og slår fast:

– Norge sitter jo blant annet i sikkerhetsrådet, og der kan vi ta ansvar for å se på demokrati og menneskerettighetsbrudd. Det er ikke veien å gå å bruke idretten til dette. Det olympiske charteret er basert på fred og ikke stempling av andre mennesker.

Eknes påpeker at det også finnes enkelte logiske brister i kampanjene idretten har frontet den siste tiden, som blant annet kravet om boikott av fotball-VM i Qatar.

– Om idrettsarrangement blir ødelagt av storpolitikk er vi ille ute og kjører. Se på et land som Hviterussland, som er en versting med tanke på menneskerettigheter. Ingen har brudd seg om at de har arrangert ungdoms-OL og EM og masse mesterskap den siste tiden. For meg blir det hele ulogisk, sier han.

Og legger til:

– Det samme kan sies om Ungarn, Budapest har internasjonale mesterskap hvert år. Det var vel Urban som var starten på hele Pride- fokuset i fotball EM?

For øyeblikk er det storpolitikk inne i bildet med tanke på en mulig boikott av Bejing-OL. I Washington ble ønsket nylig gjentatt om en «felles tilnærming» med allierte om en mulig boikott av vinterlekene i Beijing neste år, skriver NTB.

Kinas behandling av uigurene har flere amerikanske politikere beskrevet som «folkemord». Kinas regjering har hele tiden avvist beskyldningene, og gjentatt at landet nekter for menneskerettighetsbrudd i Hongkong og mot uigurene i Xinjiang-provinsen.

Langrennsløperne forstår at idrett og politikk blandes

Norges langrennsløper Emil Iversen sier til TV 2 han forstår det det blandes politikk og idrett.

– Ja, altså politikk og idrett henger jo på en måte sammen. At vi kan fronte sunne gode verdier. Men jeg er ikke politiker og har vært vag i mine uttalelser. Jeg føler ikke jeg er helt på Lewis Hamilton-nivå. Når det gjelder OL er det en viktig diskusjon og det er bra at det kommer frem i lyset, sier han.

Han får støtte av Johannes Høsflot Klæbo.

– Nå har vi som lag begynt en prosess der vi har hatt møte med forbundet og Amnesty, og det er en prosess som vi må fortsette. Så må vi se hvilke konkrete ting vi kan gjøre og gå ut og mene og si noe om det. Hva konkret det skal være en vanskelig å si noe om, først må vi få fakta på bordet og få klarhet i hva som faktisk skjer. Men at vi bryr oss om dette er det ikke noe tvil om, sier han til TV 2.

Utelukker ikke Kina-markering

Landslagskollega Erik Valnes utelukker ikke at de norske skistjernene vil komme med en markering rettet mot Kinas mulige brudd av menneskerettighetene.

– Vi har et ansvar for å rette søkelyset mot den situasjonen som er, så får vi se om det er aktuelt med en markering eller eventuelt enda drøyere ting som for eksempel boikott. Vi må sørge for at det blir fokus på det her, og menneskerettigheter er jo noe som alle burde være engasjert i. Det er politikerne som kan gjøre noe med det, men vi må også rette fokus på det og prøve å påvirke i positiv retning.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er usikker på om han vil støtte en politisk boikott av Kina-OL.

– Nei, jeg er vel ikke det. Men det er et fritt valg. Hvis det er individer som synes at dette blir for vanskelig, så er det fair. Og det å kunne si sin mening, uavhengig om du er alene om det eller om det er en hel gruppe som mener det samme, så er det viktig at folk for lov til å ha sine meninger, sier han til TV 2.