Branns styreleder om Ingebrigtsen: – Vi kan ikke frede noen

Styreleder Birger Grevstad sier at Brann-styret ikke kommer til å gjøre forhastede beslutninger for å redde klubben fra nedrykk. Men styrelederen går langt i å love nye spillere i sommer.

Alarmklokkene har begynt å ringe på Brann stadion. Med fire poeng på de ti første kampene, har sportsklubben stø kurs mot nedrykk fra Eliteserien.

Torsdag gikk bergenserne på nok et tap. Denne gangen mot Haugesund.

Bergenserne har nå tjue kamper på å redde stumpene, hvis ikke spiller de i Obosligaen neste sesong.

Det er det siste Branns styreleder, Birger Grevstad, ønsker at skal skje.

– Om vi snakker om at vi kommer til å rykke ned uansett, kan vi jo bare slutte å spille kamper. Hver eneste kamp er en cupfinale. Vi kan ikke ha et annet fokus når vi har spilt ti kamper. Vi kan aldri gi opp, sier han.

Freder ingen

Etter 0-1-tapet mot Haugesund torsdag fikk han spørsmål fra Bergens Tidende om hva han og resten styret kommer til å gjøre for å få klubben ut av utføret.

Og om å sparke trener Kåre Ingebrigtsen, slik mange klubber gjør etter en rekke skuffende resultater, var aktuelt.

Da svarte Grevstad at han måtte sove på det.

Etter en natt i sengen sier han følgende til TV 2:

– Jeg tenker det samme som i går kveld. Jeg synes vi skal tenke oss om og snakke sammen. Det er alltid vanskelig dagen derpå. Da er det lett å gjøre ting i affekt. Jeg tror vi må bruke disse dagene til å evaluere situasjonen, så tror jeg vi skal komme med noen kloke svar senere, sier Grevstad.

STYRELEDER: Birger Grevstad tok over vervet som Branns styreleder foran denne sesongen. Foto: Tor Henning Flaatten

– Har styret full tillit til trener Kåre Ingebrigtsen?

– Alle har jo tillit til de ikke har det lenger. Vi kan jo ikke frede noen. Slik det er nå, så ser jeg ikke andre løsninger enn at vi må evaluere hvorfor vi er der vi er. Så må vi få gode svar på hvordan vi skal komme oss videre, sier han.

– Hva kan dere gjøre?

– Vi ser jo at vi mangler en kriger på banen. En tydelig leder. Det er det vi må se om vi kan få tak i i overgangsvinduet. En som virkelig vil spille i Brann. Vi kan ikke hente avdankede spillere.

– Så planen er å kjøpe nye spillere, ikke bytte trener?

– Slik tanken er nå skal vi evaluere situasjonen og finne ut hvor vi står og hvordan vi skal gå videre. Et av virkemidlene er jo å få inn noen i overgangsvinduet.

Ny sportslig leder

Mannen som får hovedansvaret for å hente nye spillere i overgangsvinduet heter Jimmi Nagel Jacobsen. Dansken er nå innlosjert på et karantenehotell i Bergen, og møter sine nye kolleger for første gang kommende mandag.

Han er likevel godt i gang med sitt virke som Branns sportslige leder.

– Det er klart at vi har fått en veldig tøff start på sesongen. Jeg synes samtidig at laget har spilt bra nok til å ta flere poeng, men slik har det ikke blitt. Verken klubben eller jeg hadde håpet på en slik start, men nå skal vi se på hvordan vi kan løse dette, sier Nagel Jacobsen til TV 2.

NY I JOBBEN: Jimmi Nagel Jacobsen kommer til en klubb i krise når han møter sine nye kolleger på mandag. Foto: Frank Cilius

Å få inn nye spillere når overgangsvinduet åpner 1. august, kommer til å være en prioritet.

– Jeg har selvfølgelig lagt planer for det kommende overgangsvinduet. Jeg har brukt mye tid på spillerlogistikk tiden etter at jeg ble klar for Brann. Nå er vi nødt til å sørge for å se på hvilke muligheter som ligger der ute, og hva som kan forsterke oss, sier Nagel Jacobsen.

– Hvilke posisjoner er viktigst å få forsterket?

– Jeg ønsker ikke å gå inn på det ennå, men jeg har selvsagt en idé for hvordan vi skal se ut.

– Har du fått forsikringer om at det er penger å bruke på spillere?

– Jeg har ikke fått noen presise beløp, men klubben har sagt at de er klar til å hjelpe til.

– Så styret backer deg i overgangsvinduet?

– Ja, det gjør de.

Ikke ringt Trond Mohn

Styreleder Grevstad mener klubben har nok tilgjengelige midler til å kunne forsterke stallen i sommer.

– Vi har ikke de store midlene, som gjør at vi kunne kjøpt Joshua King, men vi skal alltids klare å få inn en spiller som kan være med å løfte laget, sier Grevstad.

GOD HJELPER: Trond Mohn har gitt Brann ekstra midler til spillerkjøp ved flere anledninger, men nå er det noen år siden sist. Foto: Marit Hommedal

Brann har tidligere fått hjelp av milliardær Trond Mohn til å hente spillere. Om de har tenkt å slå på tråden til Bergens rikeste mann har fortsatt ikke vært et tema, ifølge styrelederen.

– Dersom vi skal ha en veldig dyr spiller, da må vi nok fri til støttespillere. Vi må nesten bare vente litt å se hvordan vi skal løse det. Vi har et tak å forholde oss til, sier han.

Vil ikke ta forhastede beslutninger

Til TV 2 uttrykker den ferske sportslige lederen, Jimmi Nagel Jacobsen, at han har tillitt til jobben hovedtrener Kåre Ingebrigtsen gjør.

Grevstad er opptatt av at dette ikke er tidspunktet for å ta forhastede beslutninger.

– Så er jo spørsmålet om man får en boost for å skifte trener? Det er jo statistikker som sier at det ikke er slik. Vi må snu alle steiner. Slik vi har det nå, så tenker jeg at vi må være litt kalde i hodet og ikke ta beslutninger som ikke er gode. Det er noen dager nå, så er det ny kamp på onsdag.

NY NEDTUR: Brann-spiller Kristoffer Barmen henger med hodet etter nok et tap. Foto: Jan Kåre Ness

– Hvor lenge kan dere forholde dere kalde?

– Det er et vanskelig spørsmål. Det må vi ta fra dag til dag. Vi har selvfølgelig ikke veldig lang tid på oss, men vi må finne løsninger som gjør at vi ikke tar dårlige beslutninger. Vi må være sikker på at vi tar gode beslutninger.

– Hva gjør at Ingebrigtsen fortsatt er trener med statistikken han har?

– Det er fordi vi har gjort en bestilling og at vi har et lag som kanskje ikke er godt nok med den offensive spillestilen. Så får vi akseptere at vi ligger der vi ligger. Vi får akseptere at vi kommer langt ned på tabellen.

Styrets forventning

Da Brann sparket Lars Arne Nilsen midtveis i 2020-sesongen, var årsaken at han ikke hadde innfridd styrets forventninger om å spille attraktiv fotball og utvikle unge spillere.

Forventingene ble gjort tydelig klart for ham før fjorårssesongen, da han fikk fortsette sitt virke som trener til tross for stor misnøye blant supportere og enkelte spillere.

Da Nilsen så ble sparket og erstattet av Kåre Ingebrigtsen, sto styret ved sine forventninger. Før årets sesong har Ingebrigtsen derfor skiftet ut flere etablerte spillere med unge talenter, flere av dem fra bergensområdet.

Foreløpig har ikke strategien slått heldig ut.

HÅPER PÅ BEDRING: Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, mener at Brann fortsatt må tenke langsiktig. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Det vi gjør nå er at vi fortsetter å jobbe og prate sammen for å finne løsninger, slik at vi tar de nødvendige poengene på kort sikt. Så må vi selvfølgelig tenke langsiktig også, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

– Hva slags løsninger kan det være?

– Det er flere ting vi må diskutere. Det ene er om vi skal ha et enda råere fokus på å vinne kamper, og legge de langsiktige planene til side nå, sier hun.

– Kan det bli dyrere for Brann å rykke ned enn å bruke penger på de riktige spillerne, Johannesen?

– Det er et godt spørsmål. Det er dyrt å rykke ned. Ikke bare fordi man taper mange millioner i inntekter, men også fordi det er vanskeligere å drive utvikling i den divisjonen for en klubb som Brann, sier klubbens daglige leder.

– Hvor viktig er det for Brann å spille Eliteserien i 2022?

– Det er viktig. Det er også viktig for å kunne jobbe med utvikling og prosjektet vi har startet med unge spillere og en spillestil som engasjerer publikum. Vi ønsker å få supporterne tilbake, men det er krevende i Obosligaen. Vi må legge alt inn for å vinne kamper, sier Johannesen.