Rapport fra i fjor avslørte «uvanlige bevegelser» i bygget som kollapset

165 mennesker er fremdeles ikke gjort rede for etter at en boligbygning i Surfside i Miami kollapset ved 01.30-tiden natt til torsdag. Fire personer er bekreftet omkommet.

Siden hendelsen skjedde har redningsarbeidere jobbet på stedet i håp om å finne overlevende. Samtidig har myndighetene gått ut og sagt at noen årsak til hendelsen foreløpig ikke er avklart.

– Uvanlige bevegelser

En forsker ved Floridas internasjonale universitet, professor Shimon Wdowinski, forteller at en rapport fra i fjor viser at bygget har sunket siden 1990-tallet.

ENORME SKADER: Det er enorme skader på stedet. Totalt 55 boenheter lå i den delen som er fullstendig kollapset Foto: Miami-dade Fire Rescue

Rapporten ble utarbeidet i forbindelse med et prosjekt der forskere så på hvor mye bygninger i Miami sank.

– Da jeg hørte at en bygning hadde kollapset, tenkte jeg med en gang at det måtte være den bygningen. Da jeg så det på TV, tenkte jeg «å Gud, vi oppdaget det i fjor», sier han til USA Today.

Wdowinski understreker at rapporten ikke kan slå fast hva som skjedde da bygget kollapset. Han forteller at bygningen har sunket jevnt og trutt siden 90-tallet, og at graden av bevegelse kan ha forårsaket skader på bygningskonstruksjonen.

– Oppdagelsene våre i fjor var et biprodukt av annen data vi hentet inn. Vi så det var uvanlige bevegelser i bygget, sier han.

Årsaken til at bygget sank, antas å være grunnen det står på.

Skulle utbedres

I USA må alle bygg sikkerhetsgodkjennes hver 40. år, og det var planlagt å gjøre utbedringer på bygget i forkant av denne godkjenningen neste år. Arbeidet var ikke gått i gang.

Boligområdets advokat, Kenneth Direktor, forteller til The New York Times at det var avdekket skader på betongen og rustent stål i kontruksjonen, men at ingenting som var oppdaget indikerte at bygget kunne kollapse.

– Det er blitt utarbeidet en rapport om bygget i forkant av sikkerhetsgodkjenningen, men ingenting som kom fram skulle indikere at det var fare for liv og helse, sier han.

– Hjerteskjærende

Ordfører i Surfside, Charles Burkett, forteller at det ble gjort renovasjon av taket på bygget, men at dette ikke kunne ha bidratt til kollapsen.

– Hele bygget er flat som en pannekake. Det er hjerteskjærende, for det betyr at vi ikke kommer til å være så suksessfulle som vi hadde håpet når det kommer til å redde liv, sier Burkett.

Han sier årsaken til kollapsen ikke er klar, men at det er vanskelig å forestille seg hvordan det har skjedd.

– Det er ingen grunn til at en bygning bare skal falle ned på den måten, med mindre noen trekker ut grunnen under det. Jeg tenker vi må undersøke om det er snakk om grunnen som er vasket bort eller et synkehull, sier han.