Dag Otto Lauritzen (64) og Tour de France har på mange måter vært to uadskillelige brødre de siste 30 årene. I fjor krasjet sykkelrittet med innspilling av «Kompani Lauritzen». Da måtte han ta et tøft valg.

– Jeg merket det i fjor. Jeg var oberst på Setnesmoen og var innom i noen sykkelsendinger, men jeg synes det er godt å være tilbake i Tour de France. Jeg hadde kanskje ikke trodd det, men jeg må innrømme at jeg savnet det, sier Lauritzen.

– I «Kompani Lauritzen» går man all in og er egentlig opptatt fra morgen til kveld. Av og til om natten også. Det går i ett. Jeg misunte dere som var i Frankrike, fortsetter han.

PÅ PLASS I BREST: Dag Otto Lauritzen er tilbake i Tour-sirkuset.

Bagasjen forsvant

Bortsett fra at bagasjen hans ble stående igjen på flyplassen i Paris har det så langt vært et gledelig gjensyn med Brest og Frankrike.

– Det verste var at jeg hadde pakket noen medisiner i bagasjen, gestikulerer han.

Heldigvis kom bagen og medisinene frem i tide til Tour-starten. Nå er Lauritzen klar for sykkelaction.

– Jeg har store forventninger. Det er 28. eller 29. gang i Tour de France for meg, inkludert årene som syklist. Det er blitt mer enn en jobb. Det er blitt en livsstil, forklarer 64-åringen.

Lauritzen er blitt hele Norges favorittoberst i «Kompani Lauritzen». Nesten 1,5 millioner nordmenn så den første episoden av sesong to. Grimstad-karen er glad for alle de hyggelige tilbakemeldingene han får.

POPULÆRT: Kompani Lauritzen har samlet nordmenn foran tv-skjermen denne våren.

– Du kan godt kalle meg leke-oberst, men jeg synes det er veldig gøy. Programmet, som var en idé jeg, Kristian Ødegård og Nils Peder Sand hadde, er blitt noe folk liker. Det er blitt noe mer enn et tv-program. Jeg overdriver ikke når jeg sier at minst 100 skoler har hatt kompani-aktiviteter mot slutten av skoleåret. Jeg har lest en del meldinger, men jeg rekker ikke å lese alle, sier han.

– Koser ræven av seg

I «Kompani Lauritzen» er målet at deltakerne skal bli en bedre versjon av seg selv. Det skjer også mye i kulissene som tv-seerne ikke får med seg. Ivrige Huskestue-seere vil nok peke på hukommelse som en av 64-åringens akilleshæler. Derfor er det kanskje overraskende at han leverer tilnærmet plettfritt som oberst i kompaniet.

– Vi spiller ikke inn tv på helt vanlig måte. Alt er live og gjøres i ett opptak fra start til mål. Det er krevende for fotografene og lydmennene å fange opp alt som skjer, og det er krevende for oss som skal huske ting. Jeg får ofte en stor appell jeg skal holde om morgenen som jeg leser kvelden før. Ti minutter før innspilling kan jeg få en annen beskjed. Da har jeg fem minutter til å pugge på. Jeg har erfart at det faktisk funker, smiler han.

Men av og til går det skeis.

– Da koser Kristian ræven av seg, men han er også litt stolt på mine vegne når det går bra, forteller obersten.

Ville hatt superstjerne med i kompaniet

Lagånd og samarbeid er viktig for å komme seg gjennom ukene i «Kompani Lauritzen». Det er også viktig i Tour de France. Totalt 23 lag kjemper om den gule trøyen. Hvert lag består av åtte ryttere med forskjellige roller og arbeidsoppgaver. Selv om det kun er én mann som vinner trøyen, er det svært gjevt å sykle på vinnerlaget.

– Slik jeg ser det er det tre lag som kan vinne. Tadej Pogacar overrasket i fjor. Jeg tror utfordreren Primoz Roglic, som nærmest tapte på målstreken, er mer skjerpet i år. Han er kanskje den største favoritten. Ineos har erfaring og har 3-4 mann som kan vinne. Jeg er glad for at vi fikk tre nordmenn med. Jeg tror Edvald Boasson-Hagen vil kjøre seg i form. Amund Grøndahl Jansen er en sterk rytter. Og Vegard Stake Laengen er en av verdens beste hjelperyttere, roser Lauritzen.

– Hvis du kunne velge fritt: Hvilken sykkelrytter ville du hatt med i «Kompani Lauritzen»?

– Det hadde vært gøy å ha med den største rockestjernen, Peter Sagan. Jeg skulle kjørt ham beinhardt hvis jeg hadde vært oberst for ham, for jeg tror han er ganske vant til å få viljen sin og kjøre sitt eget løp. Jeg tror han hadde sutret en del, humrer han.

DRØMMEDELTAKER: Oberst Lauritzen tror han ville klart å temme Peter Sagan. Foto: Gian Mattia D'alberto

Skal ta barnebarna med opp Rampestreken

Selv om han bodde noen år i Belgia som aktiv, er det hjemme i Grimstad Lauritzen trives aller best. Til høsten blir det full fart for bestefaren.

– Nå har jeg faktisk tre barnebarn: Mika (3), Ellie (1) og Vega (7 mnd). Begge barna mine har flyttet til Grimstad, og da har jeg mer tid til å være sammen med dem og barnebarna. Jeg gleder meg til å utvikle og utforske det. Jeg vil ta barnebarna mine med på teltturer, brenne bål og ligge ute. Ikke sitte å glo på en tv eller datamaskin. De skal bli noen skikkelige friluftsmennesker, lover Lauritzen.

– Du tar de med opp Rampestreken?

– Jeg skal ta dem med opp dit så fort jeg kan, ler han.

– Jeg skal i hvert fall ta dem med ut i friluft og lære dem bli like glade i natur som meg. Jeg er for rastløs til å sitte inne og glo på tv. Jeg skal være en bidragsyter til at de er mer ute i friluft enn inne foran tv-skjermen, avslutter han.