Carina Dahl tar tempen på norsk sommer: – Vi får håpe det blir en liten sommerflørt i år

Carina Dahl (35) er en av få kvinnelige artister i «rølpe»-sjangeren som ble formet av artister som Staysman, Vidar Villa og Katastrofe.

I hennes nye sommerlåt «Helt OK» setter hun fokus på den herlige norske sommeren – som faktisk er helt OK, ifølge henne selv.

– Det har ikke vært så lett å komme seg til utlandet, og i fjor føler jeg det ble en tvungen Norgesferie. Så fant jeg ut at det faktisk var helt ok, og mer til, sier hun og følger opp:

– Jeg ser gutta-boys som pleier å være i Saint-Tropez med champagnen, de kjører bobil i Gucci-dressen sin. Jeg synes at sommeren i Norge er helt fantastisk, så hvorfor skal vi rømme til utlandet? spør hun.

«Make Northug great again»

I musikkvideoen som tar for seg camping og glamping-livet på et selvironisk og typisk norsk «harryvis», kan de mest oppmerksomme se at den røde capsen til 35-åringen har et budskap: «Make Northug great again».

– Folk går igjennom shit i livet sitt, og alle gjør feil. Det er ikke noe problem å komme seg tilbake igjen, så jeg heier på det.

– Vil du si at et er en hyllest?

– Ja, det vil jeg si. Alle driter seg ut, men det kan bli bra igjen. Det blir bra igjen, konstaterer artisten.

Klar for «Stjernekamp»

28. august er det klart for sesong ti av NRK-serien «Stjernekamp». I fjor var det Knut Marius Djupvik som stakk av med seieren i finale mot Sandra Lyng.

I år er Dahl en av artistene som skal få prøve seg på uante sjangre. Hun har deltatt i MGP tre ganger, i tillegg til andre reality-programmer og forklarer at hun ofte havner på pallplass, men aldri helt til seier.

– Det er skrekkblandet fryd, jeg har vært med i mange TV-programmer, men da er ting man gjerne ikke kan, men nå skal jeg gjøre noe som er mitt yrke.

Hun forklarer at hun gleder seg til sjangre som country og stadionrock, mens opera og joik er det hun gruer seg mest til.

– Stadionrock er det jeg kommer fra, på grunn av faren min, men jeg har aldri gjort det selv. Vi får se hvor lenge jeg får bli med, sier hun.

Videre forteller 35-åringen at hun ikke har troen på at hun skal gå seirende ut fra konkurransen, men ønsker å få med seg hele opplevelsen.

– Det hadde vært kult å komme så langt som mulig for å få den mestringsfølelsen på de ulike sjangrene, det hadde vært gøy.

Singel

I et tidligere intervju med God kveld Norge, fortalte 35-åringen at hun gjorde ting i feil rekkefølge når det kommer til kjærester og forhold.

– Jeg har jo prøvd litt forskjellig opp gjennom, men jeg gjorde jo ting litt feil. I 20-årene var jeg i veldig lange forhold, forklarte hun og kunne fortelle at hun fremdeles var singel.

Ikke mye har endret seg i kjærlighetslivet til Carina Dahl når vi spør, men hun er ikke fremmed for en sommerflørt.

– Vi får håper det blir en liten sommerflørt i år da, det var ganske dårlig med det i fjor, så det er kanskje på tide å ta opp den greien, ler hun.