Hvem her ikke opplevd sitringen og spenningen i det man ruller i land med bilen fra Kiel-ferga i Tyskland og setter kursen mot Autobahn.

Fri fart. Ingen fotobokser, ingen UP-betjenter som lurer i buskene, ingen video-bil som ligger på hjul og måler farten din.

Det er bare å gi jernet … Kjenne på frihets- og fartsfølelsen. Føle på at bilen virkelig får strukket ut når speedometernåla passerer 150, 180 og 210 kilometer i timen, med adrenalin som stiger i takt med turtallet på motoren. Milene formelig flyr unna.

Ikke så rent få av oss har tatt turen til Tyskland for å kjøre fort. Ikke bare nordmenn, men folk fra hele Europa gjør det samme. Men nå kan det snart bli slutt på det.

For mange er fart en form for frihet og adrenalinet siger i takt med turtallet på motoren

Mye har skjedd

Autbahn ble påbegynt allerede på 1920-tallet. Mye ble ødelagt under andre verdenskrig, men man fortsatte byggingen utover på både 40 og 50-tallet, og etter det også, under fanen: « ”Freie Fahrt für freie Bürger» – på norsk; fri fart for frie borgere.

Nå jobber sterke krefter for å få fartsbegrensning på de siste stedene hvor det fortsatt er fri fart på Autobahn. I miljøets- og trafikksikkerhetens tegn. Det skriver nettavisen www.dr.dk.

Det har skjedd mye med både trafikken og bilparken siden dette bildet av Autobahn ble tatt i 1949.

Det er jo heller ikke til å feie under et bilsete at det har skjedd ting med bilene på den tiden. 50 og 60-tallets bestselger VW Bola hadde en toppfart på rundt 125 km/t med 1200-motor. På åttitallet hadde du en skikkelig sprek bil om toppfarten var 200 km/t. I dag har mange biler en elektronisk begrensing på 250 km/t, mens andre glatt gjør 300 km/t.

Så skal det også legges til at det har skjedd mye med hjuloppheng, bremser og dekk – for ikke å snakke om andre aktive og passive sikkerhetsinnovasjoner siden Folkevognens tid. Det er knapt sammenlignbart.

Nedgang i antall ulykker

Så viser da tallene at antall ulykker har gått betraktelig ned. Tar vi en titt på antall trafikkdrepe i Tyskland, viser statistikken en betydelig nedgang. Fra 9,1 per. 100.000 innbyggere i år 2000. Ned til 3,7 per. 100.000 innbyggere i 2019. En nedgang på hele 59 prosent.

Tyskland ligger dermed godt under gjennomsnittet for trafikkdrepte i Europa. Der snittet er 5,1 per 100.00 innbyggere. (Kilde: OECD).

Men én drept er en for mye, mener de som vil sette fartsgrensen til maksimalt 130 km/t. Det er det tyske politiske partiet De Grønne, som står bak forslaget.

Tyskland, har akkurat som Norge, valg i september. Om De Grønne kommer til makten kan tiden med fri fart på autobahn definitivt være forbi.

Om partiet De Grønne får det som de vil, kommer det opp betydelig flere slike skilter langs Autobahn.

Neste år kan det være for sent

Autobahn og fri fart har på mange måter vært en del av Tysklands bilkultur og stolthet i en årrekke. For bare noen få år siden ville et slik forslag blitt sablet ned som uhørt og uaktuelt. Dette har vært helligbrøde.

Nå viser nye meningsmålinger en dreining og en holdningsendring hos det tyske folk. Et lite flertall støtter nå forslaget om maksimalt 130 km/t på disse veiene.

Til og med ADAC, Tysklands svar vårt eget NAF har sagt at de ikke lenger nødvendigvis er motstandere av en øvre fartsgrense.

De færreste av oss kommer til Tyskland og Autobahn i år. Neste år kan det faktisk være for sent – om man vil kjøre skikkelig fort ...

