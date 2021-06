Norwegians styreleder: Topplederbonusene ble utbetalt i dag

– Første del av bonusene ble utbetalt 25. juni 2021, og den øvrige delen vil ventelig bli utbetalt i juli 2021, alt etter utløpet av låneavtalen hvor disse forholdene var regulert, skriver Norwegians styreleder Svein Harald Øygard i en sms til NTB.

Tidligere denne uken skrev E24 at det i mai ble besluttet og utbetalt bonuser til Norwegians nå avgåtte konsernsjef Jacob Schram, og den nye konsernsjefen Geir Karlsen, som tidligere var finansdirektør.

– Alt var først klart nå

Disse bonusene er på 11 millioner kroner til hver av de to. I tillegg fikk de andre konserndirektørene i selskapet 8 millioner kroner i bonus – i alt 30 millioner kroner. Bonusene kommer i tillegg til øvrige bonuser og ble besluttet av det forrige styret, som ble erstattet 4. juni.

Kriserammede Norwegian har den siste tiden vært under rekonstruksjon. Øygard viser til at det at rekonstruksjonen ble gjennomført var en betingelse for bonusene.

– Uten en gjennomført rekonstruksjon, som inkluderte innhenting av privat kapital, ville ingen bonus ha blitt utbetalt. Alt dette var først klart nå, skriver han.

Vil redegjøre for Nybø

Næringsminister Iselin Nybø (V) nedla i fjor forbud mot bonusutbetalinger i Norwegian for at regjeringen skulle innvilge selskapet, som da hadde store økonomiske problemer, et statsgarantert lån. Denne fristen utløp ifølge regjeringen 26. mai i år.

Torsdag denne uken sendte næringsministeren via Næringsdepartementets juridiske rådgiver, advokatfirmaet Wiersholm, et brev til Norwegians styre der hun blant annet krevde å få svar på når bonusene ble utbetalt.

– Vi har mottatt brevet fra Næringsdepartementet, og brevet vil bli besvart så snart som mulig, skriver Øygard til NTB.

– En nærmere redegjørelse vil bli gitt i vårt svar på brevet fra Næringsdepartementets rådgiver, skriver han.

