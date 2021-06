To personer hentet opp av sjøen i redningsaksjon

Samtlige nødetater rykket fredag formiddag ut til Kistevika i Bjørnafjorden, etter å ha fått melding om at to personer hadde havnet i sjøen som følge av en båtulykke.

110-sentralen fikk melding om ulykken klokken 10.57. Ifølge Bergens Tidende skal båten ha vært cirka 100 meter fra land.

Kort tid senere meldte 110-sentralen at personer hadde blitt plukket opp fra vannet. Det viste seg senere også at dette var de to personene som hadde havnet i sjøen, og at det heller ikke var noen andre personer i båten som var involvert i ulykken.

Politiet skriver at de er våte, men ellers i god behold.