Kanye West saksøker gigantkjede

Rap-artisten har saksøkt Walmart for å ha kopiert designet på hans spesialdesignede løpesko.

Rap-stjerne Kanye West (44) eier selskapet Yeezy, som nå har saksøkt den amerikanske butikkjeden Walmart.

Det melder TMZ, som har fått innsyn i rettsdokumentene.

Kopiert design

West mener, ifølge TMZ, at Walmart har kopiert designet på hans egne sko med navnet Yeezy foam runner, og at det har kostet hans selskap flere hundre millioner dollar i tap.

Walmart selger deres versjon av skoen til rett under 25 dollar (212 kroner), mens Yeezy-skoen koster tre ganger så mye.

Kanye West argumenterer med at skoen ble raskt utsolgt da den ble lansert i 2019, og at Walmart-kopien er et forsøk på å tjene penger på skoens suksess.

Slik er skoene fra Yeezy:

Og slik er skoene fra Walmart (bildet er en delt av en Instagram-profil som deler nyheter innen sneakers):

Ingen kommentar

Ifølge TMZ fremgår det i dokumentene til søkmålet at Yeezy og Kanye West har advart Walmart om at de vil saksøke, hvis skoen ikke blir trukket tilbake.

Walmart har ikke ønsket å kommentere saken.

Walmart er verdens største bedrift med 1,8 millioner ansatte i 44 land og en omsetning på 285 milliarder dollar.

Selskapet har vært innblandet i flere rettssaker opp gjennom årene som omhandler arbeidernes rettigheter.