Slår alarm om «sjø-snørr»-utbrudd i Hellas og Tyrkia

Tyrkia står overfor et stort utbrudd av «sjø-snørr», som er et tykt, slimete og brunt stoff som flyter på overflaten av sjøen.

Og nå sprer det seg lang kysten.

Først ble det synlig i Marmarahavet, særlig langs Istanbuls kyst. Så spredte det seg til Nord-Egeerhavet og de nordlige delene av Hellas.

Nå er det forbudt å bade i noen deler av Marmarahavet. Turistnæringen, som fra før er hardt rammet av pandemien, er bekymret for at de vil bli påvirket av dette.

De fleste har også sluttet å spise fisk fra området, og fiskerinæringen er på randen av konkurs.

En av de som er bekymret, er Alper Altay. Han er en tannlege som bor i Bursa-provinsen. Han sier til TV 2 at han fikk sjokk første gang han så sjø-snørret.

Alper Altay sier flere er bekymret over utbruddet. Foto: Privat

– Jeg gikk til marinaen for å sjekke båten min. Først skjønte jeg ikke hva det var. Det virket som om noen hadde helt betong på sjøen. Da jeg gikk nærmere, så jeg virkeligheten, sier han.

Situasjonen har skapt frykt hos folk, ifølge Altay.

– Folk jeg har snakket med er bekymret. De sier at de ikke vil bade i år, og at de vil heller ikke spise fisk, legger han til.

Kommer igjen

Det tyrkiske miljødepartementet satte i gang en omfattende renseaksjon 8. juni.

Renseaksjonen pågår for fullt. Foto: Yasin Akgul

Rundt 1000 personer jobbet med å rense overflaten av Marmarahavet , og 3846 kubikkmeter sjø-snørr ble samlet opp. Men nå er det tilbake.

– Det vi ser nå, er bare den synlige delen av isfjellet. Nede i havet er det sjø-snørr som utvikler seg hele tiden. Til slutt kommer det opp på overflaten, hvor det beveger seg med vinden, sier professor Mustafa Sarı til TV 2.

Professor Mustafa Sarı sier naturen slår alarm, og vi må ta det på alvor. Foto: Privat

Sarı er en akademiker ved Bandırma Syttende September Universitetet i Balıkesir. Han driver også med vitenskapelig dykking i havet.

Brukt som søppeldynge

Ifølge Sarı er det tre grunner til at sjøsnørret har dukket opp.

Den første er global oppvarming, som gjør havet varmere. Den andre er den spesielle posisjonen til Marmarahavet, der vannet ikke kan bevege seg mye.

Den tredje og viktigste er forurensing. Han mener det er hovedårsaken til sjø-snørr.

– I 40 år har vi brukt Marmarahavet som søppeldynge. Industrielt avfall og urenset kloakk fra minst halvparten av de 25 millioner innbyggerne som bor ved Marmarahavet, har blitt dumpet i sjøen, sier han.

Istanbuls kyst ser nå slik ut, og det tyrkiske miljødepartementet jobber hardt for å rense overflaten av havet. Foto: Umit Bektas

Professoren er tydelig på at myndighetene umiddelbart må slutte å slippe avfall ut i havet, fordi det ikke tåler mer forurensing.

– På 1980-tallet var dette en enkel måte å kvitte seg med kloakk fra byene, men nå må dette bli gjort på en miljøvennlig måte. Det vi ser nå, er Marmarahavet som sier nei til mer søppel. Det må vi ta på alvor, sier han.

Dyrelivet i sjøen er rammet

Sjø-snørret blokkerer sollys, og påvirker dermed også livet i havet. Oksygennivået har gått ned, noe som har ført til død blant et stort antall arter, ifølge Sari.

Çanakkale Boğazı çıkışı, Seddülbahir civarı 7-17 m arası müsilaj kümeleri (19 Haziran 2021, Çanakkale). pic.twitter.com/u8tIlnWuf1 — Mustafa SARI, Prof. Dr. (@mustafasari_van) June 21, 2021

– Sjø-snørr dekker bunnen av havet som et teppe. Artene som ikke beveger seg, som for eksempel svamper, har blitt hardt rammet. Jeg kan si at svampene i Marmarahavet dør nå, sier han.

Dersom myndighetene slutter å dumpe avfall og kloakk ut i havet i dag, hvor mange år kan det ta før havet blir normalt igjen?

– Ifølge forskningen kommer det til å ta tre til fem år, sier han.

På randen av konkurs

Fiskere sier de har blitt hardt rammet av problemet, fordi de ikke kan fiske slik som før.

Mert Ayan sier han aldri har sett så mye sjø-snørr før. Foto: Privat

Mert Ayan er lederen av Rumeli Kavağı Fiskerikooperativ i İstanbul. Han sier til TV 2 at når de fisker med garn, så blir det fullt av sjø-snørr i stedet for fisk.

Og om de får fisk, får de ikke solgt den, fordi folk tror de ikke bør spise fisk fra området, ifølge Ayan.

– Folk tror fiskene er giftige som følge av sjø-snørr. Vi er rett og slett på randen av konkurs, sier fiskeren Mert Ayan til TV2.

Forbudt å bade

Turistnæringen i Tyrkia er fra før hardt rammet av pandemien, og nå bekymrer næringen seg for at sjø-snørret vil ramme dem ytterligere.

Alper Altays skoer har blitt symbol av den desperate stuasjonen i Marmarahavet. Nå selger han skoene sine for å hjelpe en foregning, HEPAD, som driver med å finne et nytt hus for dyrene som er blitt kastet ut i gatene. Foto: Privat.

En av de mest attraktive turistdestinasjonene er Bozcaada, en øy i Canakkale, kjent som et turistparadis.

For en uke siden nådde sjø-snørret øyen, og myndighetene kunngjorde at kysten skulle renses.

Myndighetene har også innført forbud mot å bade i noen av de rammede byene.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.