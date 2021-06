Pérez nekter å gi seg: – Superligaen fortsetter!

Real Madrids mektige president Florentino Pérez avviser at Superligaen er lagt på is. Nå ønsker han å erstatte klubbene som trakk seg med andre klubber som har mange følgere på sosiale medier.

Det ble et skikkelig rabalder da Superligaen, med Real Madrid i spissen, ble lansert i april.

Tolv europeiske storklubber gikk ut og bekreftet planene om å danne en ny Superliga med plass til 20 lag. 15 lag skulle være faste og ikke kunne rykke opp eller ned. Det var klubbene Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Inter, Juventus, Milan, Barcelona, Atlético Madrid og Real Madrid som ville bryte ut av Champions League og heller danne sin egen liga.

Etter et voldsomt supporteropprør trakk klubbene seg én etter én, og betalte bot til UEFA. Real Madrid, Barcelona og Juventus er de eneste lagene som ikke har trukket seg fra Superligaen. UEFA har åpnet sak mot de tre storklubbene som fremdeles pågår.

I et nytt og lengre intervju med den spanske sportsavisen Marca avviser imidlertid Real Madrids mektige president Florentino Pérez avviser at Superligaen

– Det er en bindende avtale, og Super League fortsetter. UEFA truer oss for å beskytte sin dominerende posisjon, og de engelske klubbene ble et offer for den tvangen. Nå venter vi på at en domstol i Luxembourg skal avgjøre lovligheten i det, sier Pérez til Marca.

Langer ut

Han langer ut mot UEFA-president Aleksander Ceferin for måten han gikk inn og stoppet Superligaen på.

Ceferin har gått inn for å utestenge de gjenværende klubbene i Superligaen, Real Madrid, Juventus og Barcelona, fra Champions League.

– De engelske lagene har ikke dratt, men de er blitt tvunget av FIFA. Vi taper åtte milliarder og Ceferin hever lønnen. Dette er mennesker som har privilegier og vil fortsette å opprettholde dem, sier han og sikter til UEFA-presidenten, og slår fast:

– De har allerede ønsket å sparke oss ut av Champions League, men domstolene har forbudt det.

Vil ha klubber med som har mange følgere

Pérez håper at han nå kan finne passende klubber som kan erstatte klubbene som har trukket seg i sitt Superliga-prosjekt.

– Superligaen er ikke stengt, den er åpen. Sevilla og Villarreal, for eksempel, vil få muligheten til å være med. Vi må begynne med de klubbene som har flest følgere og fans, mener han i intervjuet med Marca.

Igjen gjentar Pérez at hovedårsaken til opprettelsen av Superligaen er at klubbene skal få muligheten til å tjene mer penger.

– Superligaen ble dannet av klubbene som har flest følgere og størst tilhengerskare. Hvis det ikke er penger i fotballen, så dør fotballen, mener Real Madrids omstridte president.