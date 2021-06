Britney til fansen: – Beklager at jeg lot som om alt var OK

GOD KVELD NORGE (TV 2): Popstjernen er lei seg over å ha løyet for følgerne sine, og forklarer i sitt siste Instagram-innlegg hvorfor.

– Jeg vil fortelle dere en liten hemmelighet..

Slik starter Britney Spears (39) sitt første Instagram-innlegg etter den intense høringen hun uttalte seg i for to dager siden.

Popstjernen snakket for første gang om hvordan hun egentlig har hatt det i disse tretten årene hvor hun har vært underlagt et meget omstridt vergemål, og i retten kom det blant annet frem at hun slettes ikke var så «OK» som hun ga uttrykk for til fansen.

Nå utdyper hun dette for sine 30,6 millioner følgere på Instagram – 200 000 flere på bare et par døgn.

– Jeg tror at vi alle drømmer om å leve et eventyrlig liv og gjennom måten jeg har postet på.. Livet mitt har virket ganske fantastisk. Jeg tror det er det vi alle strever mot, skriver hun i teksten til et bilde med et eventyr-sitat.

Hun nevner så sin egen mor, Lynne Spears (66), som tilsynelatende har vært god til å late som gjennom Britneys oppvekst.

– Det var moren min veldig flink til. Uansett hvor dårlig dagen hadde vært da jeg var yngre, så latet hun for meg og mine søskens skyld som om alt var OK, fortsetter hun.

– Jeg nevner dette fordi jeg ikke lenger vil at folk skal tro at livet mitt er perfekt, fordi det er det definitivt ikke, skriver hun med store bokstaver, før hun kommer inn på selve høringen:

Fant hjelp i å late som

– Hvis dere har lest noe som helst om meg i nyhetene denne uken, så vet dere åpenbart at det ikke er det. Jeg beklager at jeg har latet som at jeg har vært OK de siste to årene, sier en ærlig Spears i innlegget.

Hun går så nærmere inn på hvorfor:

– Jeg gjorde det på grunn av min stolthet og jeg skammet meg over å dele det som hendte med meg. Men helt ærlig – hvem vil vel ikke at ens egen Instagram skal være fylt med gøye ting.

Popprinsessen sier videre at hun føler nettopp denne liksom-virkeligheten på sosiale medier har hjulpet henne.

– Tro det eller ei, å late som om jeg er OK har faktisk hjulpet. Jeg føler Instagram har vært et kult sted for meg å være. Jeg har følt meg betydningsfull til tross for alt jeg gikk igjennom, så det fungerte. Jeg har bestemt meg for å lese mer eventyr, avslutter Britney innlegget med.