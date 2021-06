I fjor reiste rekordmange nordmenn på ferie i eget land. Ikke så rent få i elbil og det ga noen utfordringer. Nær fire av ti elbilister opplevde kø på ladestasjonene. Les mer om det her:

Men noen elbileiere slapp lettere unna. Nemlig de som kjørte Tesla. Tesla har nemlig et eget nettverk av hurtigladere, eller Superchargere som de kaller det.

– Supercharger-nettverket hadde allerede god kapasitet for å møte den økte sommertrafikken. Så mange som 96 prosent av alle Tesla-eiere som supercharget i Norge i løpet av sommeren 2020, fikk koblet til en lader innen to minutter etter ankomst til stasjonen.



Det forteller Even Sandvold Roland som er senior kommunikasjonssjef hos den norske importøren.

Norge på langs

Siden sommeren i fjor har Tesla levert over 10.000 biler her i Norge. Hittil i år er Model 3 Norges mest solgte elbil. Derfor satser de videre på ladeinfrastrukturen gjennom vårt langstrakte land, og har gjort en rekke utvidelser før årets sommerferie.

– Om bare noen få dager, åpner vi en en ny Supercharger-stasjon i Honningsvåg. Dermed dekker første gang et hurtigladenettverk hele Norge på langs. Fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord, sier Roland videre. Ikke uten en viss stolthet i stemmen.

Man kan ta seg mellom de to destinasjonene via to ulike ruter også – og samtidig få ladet underveis.

– Nå kan man kjøre Norge på langs og lade vi Tesla Superchargere hele veien, sier Even Sandvold Roland hos den norske Tesla-importøren.

– Tesla fortsetter jobben med å åpne nye stasjoner. I løpet av 2021 har vi planer om å åpne til sammen mer enn 30 nye Supercharger-stasjoner i Norge, spredt rundt om i landet, legger Roland til.

Utvider de eksisterende

I tillegg har kapasiteten økt på mange av de eksisterende.

Europas første Supercharger-stasjon, på Dombås i Gudbrandsdalen ,har blitt utvidet til 24 ladestolper, og 2/3 av stolpene på stasjonen er nå nye V3 Superchargere

Supercharger-stasjonen på Brokelandsheia, ikke langt fra Risør har fått mer enn doblet kapasiteten, med 16 nye V3 Supercharger-stolper, til glede for nordmenn som ferierer på Sørlandet

Skei og Innhavet utvides med fire midlertidige V3 Supercharger-stolper på hver stasjon i påvente av økt trafikk denne sommeren. Også i Stryn blir det en midlertidig V3 Supercharger-stasjon med fire ladestolper.

I tillegg til å skrive ladehistorie ved å bli første ladeoperatør som fullstendig knytter Norge sammen fra nord til sør, åpner Tesla også denne uken ladestasjonen i Sentrum P-hus i Oslo. Stasjonen er Oslos største hurtigladestasjon med god margin, og har 18 V3 Supercharger-ladestolper. Det er allerede lagt opp til å senere kunne utvide til totalt 40 V3 Supercharger-ladestolper i anlegget. Les mer om det her:

Flere elbiler på veiene krever flere ladere for at ladekø skal unngås.

120 kilometer på fem minutter

City Supercharging-programmet er en prøveordning for å se om Supercharging kan være en del av løsningen som gjør det enklere å være elbileier i byene. Tesla planlegger Supercharger-stasjoner i blant annet Bergen, Stavanger og Trondheim, og til neste år kommer det flere stasjoner i Oslo.



De nye V3 Superchargere har en effekt på opptil 250 kilowatt, som betyr enda kortere ladepauser når man skal på elektrisk langtur i en Tesla. En Model 3 Long Range kan lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger, og vi forventer at en typisk ladeøkt vil være på om lag 15 minutter. forklarer

– For oss i Tesla er det avgjørende at det er en god opplevelse å bruke ladeinfrastrukturen vår. Derfor har vi sørget for at det er sømløst å bruke en Supercharger. Du trenger bare koble ledningen til bilen, så begynner ladingen av seg selv. Det blir ikke enklere enn det, avslutter Sandvold Roland.

