Fotballryktene: – Haalands tidligere sjef nærmer seg Premier League-klubb

Sjekk fredagens fotballrykter her!

Erling Braut Haalands tidligere trener i Borussia Dortmund, Lucien Favre, kan i løpet av kort tid bli presentert som ny Crystal Palace-sjef, ifølge Sky Sports.

Managerjobben i Premier League-klubben er ledig etter at veteranen Roy Hodgson ga seg i kjølvannet av forrige sesong. Favre seiler angivelig opp som den heteste kandidaten til å overta.

Sky Sports melder at partene har hatt samtaler i flere omganger den siste tiden, og TV-kanalen hevder å kjenne til at en ansettelse kan komme i løpet av helgen.

The Guardian og BBC hevder også å kjenne til at Favre er nær jobben.

Sveitseren fikk sparken i Dortmund i desember i fjor. Beslutningen ble tatt som en konsekvens av svake sportslige resultater.

Palace trenger dermed ikke betale noen kompensasjon dersom 63-åringen nå ansettes som manager.

Frank Lampard, Patrick Vieira, Swansea-manager Steve Cooper og Barnsleys Valerian Ismael skal alle ha vært vurdert som manageralternativer av Palace-ledelsen, melder Sky Sports.

Arsenal er i sluttforhandlinger med Brighton og nærmer seg enighet om å kjøpe Englands landslagsback Ben White. Prislappen for 23-åringen blir trolig rundt 550 millioner kroner. Det melder Sky Sports.

Barcelona åpner for å bytte 32-åringen Jordi Alba for Inter Milans 22 år gamle forsvarsspiller Alessandro Bastoni, hevder ESPN.

Aston Villa er overbevist om at Jack Grealish blir værende i klubben, til tross for at 25-åringen er sterkt ønsket av både Manchester City, Chelsea og Manchester United, melder Athletic.

Samtidig sier Grealishs agenter og rådgivere at midtbanespilleren har fått grønt lys til å forlate Aston Villa, og at en overgang til Manchester City er på trappene. Overgangssummen blir trolig rundt 1,2 milliarder kroner, ifølge The Sun.

Dean Smiths lag vil ikke selge John McGinn i sommer, til tross for at Liverpool skal ha kommet med et bud på 26-åringen, melder Express og Star.

Liverpool er i samtaler med PSV Eindhoven om en overgang for 22-åringen Donyell Malen, som trolig vil koste 360 millioner kroner i overgangssum, melder tyske Sky Sport.

Både Brighton, Burnley, West Ham og Norwich City vil kjøpe Barcelonas 30 år gamle danske Martin Braithwaite, skriver spanske Sport.

Arsenals franske forsvarspiller William Saliba er ønsket av både Nice, Newcastle United, Southampton, Rennes, Marseille, Lille og Bayer Leverkusen, i tillegg til to ikke navngitte italienske klubber, melder Footmercato.