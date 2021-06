Mann har brutt seg inn i rådhus i Danmark og avfyrt fyrverkeri

Mannen brøt seg inn i rådhuset fredag morgen. Det opplyser Peter Vestergaard fra politiet til danske TV 2.

– Vi kan ikke utelukke at han fortsatt er der inne. Så lenge vi ikke kan det, så er vi nødt til å arbeide ut i fra at han er det. Evakueringen skjer av hensyn til befolkningens sikkerhet og trygghet, sier han videre.

Politiet har dermed opprettet en sikkerhetssone på 100 meter rundt rådhuset, og sprengstoffhunder og det danske forsvarets bombegruppe er også på stedet.



Klokken 10.25 skriver politiet at bombegruppen arbeider med å sprenge opp rådhusets dør, og at det ikke er fare på ferde.

Det har også blitt opprettet et evakueringssenter for alle som skulle trenge et sted å være mens politiaksjonen pågår.

Politiet fikk først inn melding om hendelsen klokken 04.50, men da som en brannanmeldelse. TV 2 skriver at politiet tidligere også sa at mannen hadde forsøkt å tenne på bygget, men det er foreløpig uvisst om det faktisk var en brann på stedet.

Ingen personer er meldt skadd.

Saken oppdateres.