Jobbet ved siden av fotballen som 30-åring – så fikk han landslagsdebuten

Marcus Danielson den nye stopperkollegaen til Manchester United-spiller Victor Lindelöf i det svenske midtforsvaret.

Det hadde Danielson neppe sett for seg om vi skrur klokka tilbake noen år.

I starten av 2018 flyttet Danielson hjem til moren for en kortere periode mens han ventet på å finne seg en ny klubb. Landslagsdebuten hadde han fortsatt ikke fått.



Så skjøt alt fart.

– Karrieren hans har vært et eventyr etter det, sier Danielsons tidligere lagkamerat Fredrik Ulvestad til TV 2.

Omtrent samtidig skrev de nemlig under for svenske Djurgården, der begge to gjorde stor suksess.

Danielson ble kjapt kaptein og ledet klubben til seriegull. Samtidig ble han kåret til årets spiller i Allsvenskan.

I oktober 2019 fikk han en voldsom belønning.

Som 30-åring fikk han debuten på det svenske landslaget. Danielson takket og bukket, scoret ett mål i 4-0-seieren over Malta – og har siden knapt sett seg tilbake.

– Det var frysninger i hele kroppen. Det er vanskelig å kreve så mye mer. Å holde nullen og score i debuten, det er ingenting som slår det, uttalte Danielson til TV 4 etter kampen.

Prestasjonene til midtstopperen ble lagt merke til. I februar 2020 ble Danielson Djurgårdens dyreste salg til utlandet noensinne, da kinesiske Dalian Professional bladde opp rundt 50 millioner kroner for det som tross alt var en eldre mann i fotballsammenheng.

– Han er en ganske rolig, avbalansert og seriøs person. En intelligent person, beskriver Fredrik Ulvestad – selv proff i Kina for øyeblikket.

VANT GULL: Fredrik Ulvestad og Marcus Danielson bidro til suksess i lag i Djurgården. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN

Har studert og jobbet ved siden av

Veien Marcus Danielson har hatt på veien mot å bli en svensk landslagsstjerne som tjener gode penger i Kina, forteller at mannen fra Eskiltuna er en fotballspiller litt utenom det vanlige.

– Vi signerte vel omtrent samtidig for Djurgården. Da så man med en gang at han var en meget god spiller. Det spesielle er vel at han har «slått gjennom» så seint, men jeg er ikke overrasket over at han har lykkes så bra: Rett og slett fordi han er en fantastisk spiller, sier Fredrik Ulvestad til TV 2.

Hos Karriärbloggen har han tidligere fortalt at han mellom 2014 og 2017, mens han var Allsvenskan-spiller for GIF Sundsvall, studerte til å bli siviløkonom.

– Jeg kombinerte studier på heltid med Allsvenskan-fotball, og på den tida fantes det ikke mye tid til overs til noe annet. Jeg opplevde at det var ganske fint å kunne fokusere på noe annet enn fotballen. Jeg tror det gjorde at jeg fokuserte bedre på banen også, det gjorde at det ikke kun var fotball-livet jeg hadde, skrev Danielson.

Som Djurgården-spiller i 2019 var planen i utgangspunktet å utelukkende fokusere på fotballen. Men etter et halvår endret det seg.

– Jeg kjente i løpet av det forrige året at det ikke stimulerte hjernen som jeg ønsket bare å spille fotball. Jeg bare trente, reiste hjem, kanskje tok en kaffekopp … Jeg gjorde ikke så mye om dagene og det ble litt trist, synes jeg, har han uttalt til nettstedet fotballsthlm.se.

Løsningen ble en deltidsjobb i svenske EY. Samtidig som han vant seriemesterskap og debuterte på landslaget, jobbet han i en deltidsstilling på omtrent 25 prosent.

Dramatikk før uttaket



Veien til det som av svenskene beskrives som en sensasjonell overgang til Kina, har vært via klubber som Eskiltuna, Västerås og GIF Sundsvall for Marcus Danielson. Det er hos sistnevnte han har spilt flest kamper, totalt 151 kamper.



De siste årene har alt snudd seg på hodet for midtstopperen, men faktisk kunne det snudd en gang til og fått et særdeles kjedelig utfall like før EM.

Det var nemlig bare timer før Sveriges EM-tropp ble tatt ut at Marcus Danielson fikk klarsignal til å bli med i troppen.

Hans kinesiske klubb lot ham ikke reise til Sveriges siste samling før EM. Og like før uttaket, var det svenske forbundet fortsatt usikker på om FIFA-reglene ville trumfe det slik at Danielson kunne få reise til EM.

– Selvfølgelig har jeg tenkt mye på det. Hva er det som gjelder? Jeg visste ikke om jeg ville bli tatt ut heller. At jeg misset mars-samlingen var ikke bra for min del, så det fantes en uro rundt om jeg ville bli tatt ut, har Danielson fortalt til Expressen.

For på toppen av at klubben hans ikke ville slippe han fri, har de siste månedene vært preget av Covid-livet. Fire uker i karantene, en utsatt serie og kun fem seriekamper var status før Danielson satte turen mot EM. Han legger ikke skjul på at det har vært frustrerende.

– Ja, det er ikke til å stikke under stol. Men etter det forrige året visste jeg omtrent hva jeg måtte gjøre for å ha det relativt bra og ikke ligge å stirre opp i taket i mine egne tanker. Jeg forsøker å finne på saker som gjør at jeg kan koble bort fotballen, forklarer han.

Det har åpenbart fungert. Marcus Danielson imponerte tydeligvis såpass i oppkjøringen til EM at landslagssjef Janne Andersson kastet han rett inn på laget. Status er sju poeng og gruppevinner foran Spania. I åttedelsfinalen venter Ukrania.



Det kan bli et nytt høydepunkt sent i det som er i ferd med å utvikle seg til å bli en helt spesiell fotballkarriere for Marcus Danielson.

– Vi har potensiale til å gå veldig langt. Vi har vunnet gruppen, og kjenner at vi har flere nivåer i oss. Vi har gode sjanser til å gå langt. Så gjelder det å å ha fokus på Ukrania. Den er den vi skal vinne først, sier Marcus Danielson.