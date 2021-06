Liv Ullmann får Æres-Oscar

De vil motta prisen på den 12. utgaven av Governors Awards, melder Los Angeles Times.

Tilsetningen er arrangert av det anerkjente Oscarakademiet, men er ikke samme tilsetning som de kjente Oscar-utdelingene.

Academy of Motion Picture Arts and Sciences sin president, David Rubin, har sagt at Ullmann får prisen på bakgrunn av hennes mot og hvordan hun viser følelser overfor publikum. De begrunner det også med at hun har gitt publikum følsomme filmportretter, skriver Los Angeles Times.

– Vi er svært fornøyde med å dele ut årets Governors Awards til fire som har hatt en betydelig innvirkning på film og på samfunnet, sier Rubin.

Den fjerde personen som blir refereret til er Danny Glover som vinner Jean Hersholt Humanitarian Award.

Utdelingen vil finne sted den 15. januar 2022.