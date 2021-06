Avis: Fem døde - frykter tusen skadde etter tornado i Tsjekkia

Den østerrikske avisen Kronen Zeitung melder om haglbyger med haggel på størrelse med tennisballer, som har ført til store ødeleggelser på tak og biler.

På tsjekkisk side har tornadoen så langt ført til store skader. Til avisen Kronen Zeitung melder østerrikske Røde Kors at over 150 personer er skadet og minst fem er døde. De frykter at opp til 1000 personer kan være skadd.

Politiet i Tsjekkia har på sin Twitter opplyst om at hundrevis av politi fra hele landet beveger seg mot de hardest rammede områdene for å bistå.

Flere steder i landet er stengt ned for sivil trafikk. Politiet opplyste om en gasslekkasje på en bensinstasjon i byen Hodonín, og advarer alle mot å oppholde seg i området.

Pressetalsmann Andreas Zenker fra Røde Kors i Østerrike sier til avisen at de har sendt tolv ambulanser til området på den tsjekkiske grensen.