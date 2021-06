Grøndahl Jansen selvkritisk før TdF: – En møkkasesong

Amund Grøndahl Jansen er en av tre nordmenn i årets Tour de France, men hovedpersonen selv er skuffet over egen sesong så langt.

Lørdag braker det hele løs når første etappe av Tour de France mellom Brest og Landerneau går av stabelen.

For fjerde gang i karrieren vil Grøndahl Jansen være klar fra start i verdens største sykkelritt.

Nordmannen som ikke har syklet for sitt nåværende lag i mer enn noen måneder, gleder seg til å ta fatt på sesongens høydepunkt.

– Nytt lag og nye omgivelser, men sykling er fortsatt det samme: Det er å tråkke. Samme sykkel som de siste tre årene også, så det er ikke så stor forskjell, forteller Team BikeExchange-proffen.

– Hvordan er det å være ny og ta din plass?

– Jeg føler jeg vet hvor jeg står i laget, men så klart, det er et litt annerledes lag med litt andre ambisjoner og litt annerledes ryttere, men jeg tror det blir en morsom utfordring å kjøre Touren på det laget her.

Spill Tour Manager her.

Går for etappeseire

I fjor tok det ikke lang tid før en nordmann sto øverst på podiet i Tour de France. Allerede på den første etappen var Alexander Kristoff raskest i spurten da han sørget for rittets eneste norske triumf.

I år er derimot forventningene til etappeseire for Jansen og nordmennene lavere. 27-åringen er likevel klar på at han har muligheter til å stå for noen overraskelser.

– Jeg tror alle har mulighetene til å prøve underveis i forskjellige etapper. Vi har ikke en like striglet plan som det jeg hadde under Primos (Roglic) i JumboVista.

– Jeg har kun kjørt tydelig hjelperytter før, men nå kan man jo se hvordan det er å være litt mer aktiv og prøve seg på noen stunts, forteller Jansen til TV 2.

– En møkkasesong

Nordmannen, som har base i Andorra, kommer også til å kjøre en etappe på kjente veier - uten at det nødvendigvis er positivt.

– Det blir morsomt å kjøre en etappe på kjente veier, men det passer meg ikke som hånd i hanske. Det er ganske harde stigninger på vei mot Andorra, men det blir en fin opplevelse å kjøre forbi én kilometer fra der jeg bor.

Selv har østlendingen slitt mye med sykdom, noe som har preget sesongen så langt.

– Det har vært en møkkasesong, for å være helt ærlig. Men formen har vært god når jeg har vært i orden, men så har det vært litt dårlig timing med tanke på at konkurransene har kommet akkurat samtidig som jeg har vært syk, sier han og legger til:

– Jeg er positiv foran Touren og er i godt slag og tenker at uflaksen bør være brukt opp.

– Ble du overrasket da du ble tatt ut?

– Det var egentlig ingen stor overraskelse. Jeg har fått tydelige signaler hele tiden om at jeg skal delta, avslutter 27-åringen