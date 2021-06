Grevinne Alexandra har lagt seg under kniven - helt nytt utseende

GOD KVELD NORGE (TV 2): Prins Joachim sin tidligere hustru har fått utført en ansiktsløftning, og mener samtidig at alle kvinner burde være stolte av plastisk kirurgi.

Alexandra Christina, grevinne av Frederiksborg, er tidligere hustru til prins Joachim av Danmark. De giftet seg i 1995, tok ut seperasjon i 2004, og ble skilt i 2005.

Sammen har de barna Nikolai og Felix. Det var da familien markerte at sistnevnte nå blir student på Gammel Hellerup Gymnasium at dansk presse bet seg merke i hennes nye utseende.

FAMILIEN: Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinne Alexandra og prins Nikolai etter at Felix har blitt student på Gammel Hellerup Gymnasium, onsdag den 23. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hennes presserådgiver bekrefter nå til billedbladet.dk at grevinnen nylig har fått en ansiktsløftning.

– Ja, det kan jeg godt bekrefte. Grevinne Alexandra vil nemlig gjerne stå inne for at hun har gjennomført et kirurgisk inngrep, sier Helle von Wildenrath Løvgreen.

DEN GANG: Her er grevinnen avbildet i 2007. Foto: Scanpix

Grevinnen vil at moderne kvinner skal stå ved deres valg, og ikke være flaue over at de får profesjonell hjelp, ifølge presserådgiveren.

– Det er en naturlig ting å gjøre, og de aller færreste kan si at de ikke har gjort noe med utseende. Så det vil gjerne grevinne Alexandra stå inne for, selv om det er en privatsak. Man skal være ærlig og åpen om skjønnhetsoperasjoner, sier Løvgreen til BilledBladet.

Det danske bladet spør også hvorfor hun har endret på utseendet, når hun allerede så veldig bra ut.

– Ja, men grevinnen har følt at hennes ytre burde matche hennes indre. Det er en personlig følelse og et helt naturlig ønske.