Tour-veteran måtte amputere tre fingre

Nederlandske Koen de Kort er en veteran i Tour de France-sirkuset. Den joviale 38-åringen har deltatt i hele åtte utgaver av treukersrittet.

I år syklet de Kort Giro d'Italia, og han var derfor ikke blant de åtte utvalgte på Trek Segafredos lag.

Det kan fort bli lenge til neste gang de Kort sykler treukersritt, for torsdag pådro han seg en karrieretruende skade i Pyreneene.

Nederlenderen var involvert i en ulykke som resulterte i at han måtte amputere tre fingre, opplyser Trek-Segafredo i en pressemelding. De Kort er bosatt i Andorra, hvor Tour de France-sirkuset svinger innom like før andre hviledag. Der var i det området ulykken skjedde. Han ble fløyet til sykehus i Sabadell. Legene holdt på i tre timer før det ble klart at han måtte amputere tre fingre.

– Dr. Jorge Serrano, som opererte ham og som vi må takke, fortalte meg at funksjonaliteten i hånden vil bli ivaretatt takket være tommelen og pekefingeren. Pekefingeren var også skadet, men takket være innsatsen til legene slapp han å amputere den. Vi kan ikke utelukke infeksjon på grunn av alt skitt rundt sårene, sier Trek-Segafredos laglege Dr. Manuel Rodrìguez Alonso.