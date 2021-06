Vålerenga klatret til bronseplass etter flau keeperblemme

Stabæks reservekeeper måtte til slutt gi etter for Vålerenga-presset.

Stabæk - Vålerenga 0-2

Vålerenga gikk til slutt seirende ut av torsdagens møte med Stabæk på Nadderud.

– Jeg er skuffet over at vi ikke får med poeng fra denne kampen. Jeg synes vi åpnet klart best sier Stabæks reservekeeper, Jonas Brauti.

Se sammendraget av kampen i videovinduet øverst!

Fra innbytterbenken kunne han se Stabæk ha et knepent overtak i den første omgangen, som knapt inneholdt ordentlige målsjanser.

Mer livlig ble det etter pause.

Etter en frisk Vålerenga-start på den andre omgangen, ble Tobias Christiensen spilt lekket igjennom etter en snau times spill.

KEEPERBYTTE: Stabæks reservemålvakt Jonas Vatne Brauti t.h. måtte trå til da Marcus Sandberg t.v. ble utvist. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Stabæk-keeper Marcus Sandberg stormet ut og reddet Christensens forsøk med hånden. Det var imidlertid bare ett problem: redningen skjedde utenfor sekstenmeteren. Dermed ble Sandberg vist det røde kortet mot sin tidligere klubb,

– Ballen kommer litt brått på, og jeg blir ubesluttsom. Hånden kommer opp nærmest på refleks. Det er veldig frustrerende å få rødt kort for det, sier Sandberg.

Dermed måtte Stabæk fullføre kampen med reservekeeper Brauti i mål.

Med flere imponerende redninger bidro den 22 år gamle eliteseriedebutanten til at hjemmelaget lenge klarte å stå i mot Vålerengas press.

– Jeg synes vi forsvarer oss godt etter utvisningen. Det var utrolig kult å få debuten. Det er det jeg trener for, sier Brauti.

Fem minutter før slutt måtte han imidlertid se ballen gå i målet bak seg, da han kom på halvdistanse og tapte duellen mot Christian Dahle Borchgrevink, som stusset ballen i mål.

– Selv om det var gøy å få debuten, ble det en seig avslutning. Da ble jeg litt for defensiv, og jeg burde avverget det målet, sier Brauti til TV 2.

På overtid doblet Seedy Jatta Vålerengas ledelse med sin første eliteseriescoring.

Dermed ender kampen 0-2 og Vålerenga klatrer til 3.-plass på eliteserietabellen, syv poeng bak serieleder Molde.

I intervjusonen etter kampen ble det gnistrende samarbeidet mellom Vålerenga-juvelene Seedy Jatta og Osame Sahraoui.

– Vi kommer fra samme sted og er veldig gode venner. Vi gjør hverandre gode. Vi har et veldig godt forhold fra før, og det betyr veldig mye, sier Sahraoui.

Han mener Vålerenga vant kampen fortjent.

– Vi trengte denne seieren for å henge med i toppen, sier 20-åringen.