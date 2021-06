Telenor må betale overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner

Konkurransetilsynet fikk fullt medhold i Telenor-saken, om at Telenor har misbrukt sin dominerende stilling i mobilmarkedet. Dermed opprettholdes gebyret på 788 millioner kroner, fra et vedtak fra 2018.

I avgjørelsen fra Lagmannsretten konkluderes det med at Telenor forhindret utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, og dermed begrenset konkurrenters mulighet til å etablere seg.

– Vi er meget tilfreds med at lagmannsretten deler Konkurransetilsynets syn på at dette er et alvorlig brudd på konkurranseloven, på samme måte som Konkurranseklagenemnda tidligere har gjort. Markedet for mobiltjenester er et stort og viktig marked for norske forbrukere, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Sørgård påpeker at gebyrets størrelse gjenspeiler at Telenor har en betydelig omsetning i markedet.

I en pressemelding uttrykker Telenor skuffelse over dommen, som torsdag ble vedtatt opprettholdt av Gulating Lagmannsrett.

– Telenor er skuffet over dommen. Vi mener at avtalen vi inngikk med Network Norway i 2010 var lovlig og at den ikke var egnet til å begrense konkurransen. Nå skal vi gå grundig igjennom dommen og vurdere om vi skal anke til Høyesterett, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.