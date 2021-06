Rapport: Flere lovbrudd ved koronarammet sykehjem i Eidsvoll

Nær halvparten av beboerne ved et sykehjem i Eidsvoll døde av eller med covid-19 i løpet av kort tid i høst. En fersk tilsynsrapport avdekker flere lovbrudd.

Mellom 9. og 24. november døde 9 av de 23 beboerne ved sykehjemmet Villa Skaar i Eidsvoll etter å ha vært smittet av covid-19.

Det ble opprettet tilsynssak, og Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå konkludert med flere lovbrudd, skriver Romerikes Blad.

Helt vesentlige smitteverntiltak som mulighet til å holde avstand og mulighet til å gjennomføre isolasjon og skjerming, var nærmest umulig på grunn av hvordan sykehjemmets lokaler er utformet, konkluderer Statsforvalteren.

– Det er meget nærliggende å anta at dette var vesentlige årsaker til den store smittespredningen. Selv om ledelsen hadde vurdert og iverksatt enkelte tiltak opp mot dette, kan vi ikke se at ledelsens risikovurdering avdekket omfanget av utfordringene, og at disse kunne utgjøre en alvorlig smittevernmessig utfordring, heter det i rapporten.

Sykehjemmet erkjenner at deres lokaler byr på utfordringer knyttet til smittevern, men de presiserer samtidig at det var de som tok initiativ til en tilsynsrapport.

– Vi ønsket noen utenfra til å se på oss og gå oss etter i sømmene. Alle tilbakemeldingene og avvik er for at vi skal bli bedre, dette er en del av denne prosessen, sier administrerende direktør Richard Skaar Thorsrud i Villa Skaar til avisen.

(©NTB)