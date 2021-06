Brann gikk på sesongens åttende tap: – Kanskje ikke mye å tape på å fjerne sjefen

Heller ikke mot Haugesund lyktes det for Brann.

FK HAUGESUND - BRANN 1-0

Med kun fire poeng på sesongens første ni kamper hadde varsellampene for alvor blinket blodrødt for Brann. Det var før kampen.

Mot vestlandsrival FK Haugesund gikk det ikke stort bedre. Ibrahima Wadji ble den eneste målscoreren på Haugalandet.

Brann tapte sin åttende kamp for sesongen, og det på bare ti kamper.

Nå ser det meget stygt ut for bergenserne om ikke de skal rykke ned til Obos-ligaen.

– Det kan ikke bli verre enn fire poeng på ti kamper. Hvis ambisjonen er å spille i Eliteserien i neste sesong, har de kanskje ikke så mye å tape på å fjerne sjefen for å se om du kan få ny energi, sier Jesper Mathisen.

– Det er skremmende. Du ser det laget Brann har òg. Det er et bevis på en klubb i total ubalanse, mener han.

Trener Kåre Ingebrigtsens stilling ble diskutert i FotballXtra-studioet. Erik Huseklepp mener at Brann-styret nå har en vurdering å ta.

– Normalt sett tenker man at treneren må gå, men man vet ikke om det er akkurat der skoen trykker, for det har skjedd så mye feil over tid. Det er en vanvittig vanskelig situasjon, påpeker han.

Annullert mål

Før kampen hadde flere supportere møtt opp før kampen da Brann-spillerne ankom Haugesund Sparebank Arena – selv om supporterne selv ikke kom inn på kamp.

Det hjalp bare sånn passe for Brann, som for anledningen var ikledd svarte drakter med glitrende logoer på.

Midtveis i 1. omgang følte Brann seg snytt for scoring. Benjamin Tiedemann Hansen kolliderte med keeper Egil Selvik, og sendte ballen i eget mål. Men i forkant ble dansken dyttet av Aune Heggebø, og scoringen ble annullert.

Kåre Ingebrigtsen var tydelig frustrert, men Erik Huseklepp i FotballXtra mener dommeren gjorde rett.

– Aune Heggebø er litt for tøff i ryggen på Tiedemann Hansen. Det er greit at det blir frispark, medga Erik Huseklepp.

Mer skjedde det ikke i 1. omgang i Haugesund.

Wadji gjorde vondt verre

Etter pause tok FKH over kampen. Det tok tid, men i det 74. minutt scoret hjemmelaget. Ibrahima Wadji fikk akkurat lirket ballen forbi Eirik Holmen Johansen og i mål.

– En flott prestasjon fra Wadji, men absolutt ikke det Brann og Kåre Ingebrigtsen trengte nå. Det har vært systematisk med Brann. De har sluppet inn en hau av rare mål denne sesongen, og dette føyer seg inn i rekken, var dommen til Erik Huseklepp.

Stoppervikar Kristoffer Barmen fikk også litt tyn av den tidligere Brann-spilleren.

– Han har klart seg greit i denne kampen helt til denne situasjonen. Man kan tenke da om det er godt nok. Når han har spillet foran seg, kan han gå i dueller med sin luftstyrke. Men med en gang han må snu seg og dekke bakrom, har han utfordringer. Det er det ingen tvil om, sa Huseklepp.