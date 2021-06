Rudy Giuliani fratatt advokatbevillingen

Rudy Giuliani ble på torsdag fratatt advokatlisensen i New York etter at han har gitt «falske og misledende utsagn» om valgprosessen til den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump. Det skriver CNBC.

Giuliani og Trump har siden november kommet med falske påstander om valgkampanjen til president Joe Biden. Blant annet skal de to ha hevdet at Trump tapte valget etter at det ble gjennomført stemmeseddelbedrageri i nøkkelstater, ifølge CNBC.