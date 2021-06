Ohi senket Glimt: – Favoritten til å vinne gullet

Et skadeskutt Molde-lag vant den svært viktige toppkampen mot Bodø/Glimt på Aspmyra.

Bodø/Glimt 0-2 Molde

Det tok ikke mer enn få sekunder før alle billettene var revet vekk når sulteförede supportere og Bodø-væringer nok en gang kunne strømme til billettlukene.

For første gang siden 2019 fikk nemlig over to tusen av dem muligheten til å se fjorårets seriemester på Aspmyra igjen - mot Molde, den største utfordreren til årets seriemesterskap.

Før oppgjøret var det kun målforskjellen som skilte lagene i gultrøyenes favør. Kampen var også en perfekt anledning til å dra ifra et skadeskutt Molde-lag på tabellen.

– I dag mangler de seks-sju spillere som kunne gått inn og forsterket hvilket som helst Eliteserie-lag, samt deres beste spiller, Wolff Eikrem, sa Jesper Mathisen i FotballXtras studio.

Brennhet Ohi

Forventningsfulle nordlendinger fikk derimot en kalddusj tidlig i første omgang da Ohi Omoijuanfo raget høyest i gultrøyenes felt. Der stanget han Molde i ledelsen etter en tøff duell med Erik Botheim og Brede Moe.

– Det kan dømmes frispark på den situasjonen, mente Erik Huseklepp i Fotballxtras studio.

– Hadde det vært VAR i Eliteserien, tror jeg ikke den hadde stått, fulgte Endre Olav Osnes opp.

1-0-scoringen var hans tiende mål så langt i år.

– Når han leverer som han gjør nå, vil Ohi være aktuell for et aldri så lite eventyr. Ikke nødvendigvis til en god klubb i en veldig god liga, men det er mulig å få med seg et morsomt eventyr, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Kruttsterkt

Drøyt ti minutter før slutt avgjorde Moldes toppscorer mer eller mindre kampen etter kluss av gultrøyenes sisteskanse.

– Ohi scorer sesongen og karrierens enkleste mål. Han får ballen servert på 22 centimeter av Grødem og kan bare sette ballen i det tomme buret. Rotete av Bodø/Glimt, sa Mathisen før han fulgte opp:

– Molde viser hvorfor de er den store favoritten til å vinne gullet. Når de drar til Bodø med så mange skader og vinner, er det kruttsterkt av Erling Moe og hans menn.

Med seieren topper Molde Eliteserien etter ti kamper med sine 23 poeng. I neste kamp venter Strømsgodset på hjemmebane, mens Bodø/Glimt møter Stabæk hjemme.