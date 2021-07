Lite kan bli så varmt, ubehagelig og føles så innestengt som en varm bil. Skjorter og bluser klistrer seg til ryggen etter bare få sekunder.

Heldigvis har de fleste nyere biler et klimaanlegg som kjøler ned kupeen de varme sommerdagene.

Det mange ikke er klar over eller tenker på, er at dette krever service og vedlikehold for å fungere slik det skal. Det er fort gjort å glemme det. Men det er veldig surt å oppdage at dette ikke fungerer når du virkelig trenger det.

Det er dessverre ikke uvanlig.

Det kan være bare et filter

– Dette er det mange som opplever hver sommer, sier Brooms bilekspert Benny Christensen, når vi snakker om dette i episode 14. av vår podcast, Broompodden.

– Jeg husker det også godt fra min tid på bilverksted. Når varmeperiodene kom, var det mange innom som hadde oppdaget at bilen ikke kjølte i det hele tatt, eller hadde for dårlig kapasitet, sier Benny.

Årsakene kan være flere. Det er dessverre lite man kan gjøre med dette selv, men man kan i alle fall sjekke litt for å forsøke finne feilkilden.

– Om man føler at det kjøler bare litt og blåser dårlig, kan det være så enkelt som at kupé- eller pollenfilteret er tett. Det er viktig at dette skiftes jevnlig, og jeg mener at det bør skiftes årlig, selv om en del fabrikanter oppgir annet hvert år som skifteintervall. Dette har ikke noe med selve kjølingen å gjøre, men med kapasiteten og luftstrømmen gjennom systemet, forklarer Benny.

Lukter gammel gymbag

Om dette filtret ser fint ut, eller ikke skiftes og bilens klimaanlegg fortsatt kjøler dårlig, har han flere tips å komme med. Det samme om det lukter «surt» når anlegget brukes.

– Ja om vi tar det siste først: Det kan dannes alger inne i klimaanlegget. Det hverken høres hyggelig ut, eller er hyggelig. Dessuten kan det lukte gammel «gymbag». En lukt de fleste kan klare seg uten...

En rens av klimaanlegget kan bøte på det. Det kan man i en del tilfeller gjøre selv, med en sprayboks med rens.

– Er det riktig ille, bør man nok kanskje få et verksted til å se på dette, mener Benny.

Kjøling

Men så var det dette med kjøling. Her er det fortsatt noe man kan sjekke selv.

– Ja, absolutt. Den vanligste feilen at det ikke er nok trykk på anlegget. Dette kan man kontrollere selv, visuelt. De fleste biler har nemlig ett "glassøye" på akkumulatoren, den lille metallbeholderen sitter som oftest foran i motorrommet og ser ut som en avlang, liten gassflaske, med skrudde koblinger og en ventil på toppen. Det må du se på, sier han.

– En grønn farge inne i dette "glassøyet" indikerer at tykket er OK, men ofte er det hvitt i dette øyet om bilen ikke kjøler. Da vil ikke kompressoren slå inn, da systemet er utstyrt med en ventil, slik at systemet ikke kjøres "tørt", forklarer han videre.

Hva man må gjøre da og hva det koster – og masse annet kan du høre om i vår podcast. Foruten aircondition-problemene, velger vi oss tre entusiastbiler, får besøk av en som har jobbet på Volvofabrikken – og som byr på en del røverhistorier fra virkeligheten og mye, mye annet. Trykk på linken under og få med deg dette:

