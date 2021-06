Canada Goose slutter med pels

Klesgiganten meldte torsdag at de vil slutte å bruke pels i sine klær. Dette melder CNN.

Canada Goose vil slutte å kjøpe pels i løpet av dette året, og vil innen 2022 slutte med produksjon av pelsprodukter.

Siden firmaet ble etablert i 1957 har prærieulv-pels vært den mest brukte pelsen i Canada Goose sine parkaser. De har fått massiv kritikk for pelsbruken, og People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) har tidligere hevet stemmen om hvordan prærieulvene blir behandlet.

Nå har giganten tatt grep. Pelskutten er også en del av firmaets mål om å bli mer bærekraftige, opplyser CNN.