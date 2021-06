Fikk det tøft mot verdenstoeren

Casper Ruud fikk det som forventet tøft mot verdenstoer Daniil Medvedev (25) i kvartfinalen av Mallorca Championships torsdag.

Etter to seire på gressunderlag - hans to eneste så langt i karrieren - ble den russiske motstanderen for sterk.

22-åringen tapte første sett 7-5, før russeren vant det siste og avgjørende settet 6-1.

Til tross for tapet, har nordmannen klatret på ATPs singelranking til en 14. plass i verden den siste uken. Dette er hans beste rangering noensinne.

Etter gode prestasjoner i Roland-Garros tidligere i år, meddelte Ruud at han ikke blir med den norske OL-troppen til Tokyo i sommer. I stedet har fokuset vært mengdetrening på det grønne underlaget.

– Wimbledon er den største turneringen på gress og det er grunnen til at jeg er her, sa Ruud tidligere i uken.

Medvedev var likevel full av lovord om Ruud.

– Casper har ikke gress som sitt favorittunderlag, men i første settet spilte han på toppnivå, var dommen fra verdenstoeren i intervjuet etter kampslutt.