Hareides skivebom

Åge Hareide mener fotballen ikke trenger Pride-markeringer fordi idretten allerede er for alle. Men herrefotballen har i lang tid mislyktes med å inkludere alle. Så lenge det knapt finnes åpent homofile spillere i herrefotballen, kan man ikke skryte på seg at fotballen er for alle.

Jeg pleier å si at fotballen og idretten speiler samfunnet rundt seg. De problemene og konfliktene man finner ute i samfunnet vil du også finne igjen på en fotballtribune. Men på et felt henger herrefotballen langt etter samfunnet rundt.

Og det gjelder inkludering av homofile.

Vi vet at mange skeive supportere ikke har følt seg velkommen på norske tribuner. Vi vet at homofile spillere kvier seg for å være åpne om legningen sin. Da fremstår det voldsomt naivt å hevde at man ikke trenger regnbuemarkeringer i fotballen fordi legning uansett ikke betyr noe i en fotballgarderobe.

Hvis du spør norske fotballspillere, vil de aller fleste svare at de ønsker alle velkommen på fotballbanen, uavhengig av legning. Du vil knapt møte spillere som sier høyt at de ville hatt et problem med å ha en homofil lagkamerat. Likevel glimrer mannlige, homofile spillere med sitt fravær, både i Eliteserien og i den internasjonale toppfotballen.

Mener man alvor når man sier at fotballen skal være for alle, holder det ikke å bare si det i festtaler. Da må man også aktivt ta grep for å sørge for at fotballen er en inkluderende arena. Det gjelder både i kampen mot rasisme og i kampen mot homohets.

Nettopp derfor er regnbuemarkeringer i fotballen så viktige.

Når superstjerner som Manuel Neuer og Antoine Griezmann viser sin støtte til Pride, sender de samtidig en beskjed til unge jenter og gutter verden over. En beskjed om at det er plass til dem i fotballen. Når norske fotballklubber bruker regnbuefargene på cornerflagg, drakter og kapteinsbind sender det et tydelig signal om at fotballen spiller på lag med dem som ønsker å skape et trygt og fritt samfunn for alle, uavhengig av hvem du forelsker deg i eller hvilket kjønn du identifiserer deg som.

De siste dagene har gjort det enormt tydelig at dette dessverre fortsatt er kontroversielt i mange miljøer. I land som Ungarn blir situasjonen for skeive nå verre, ikke bedre.

Det har kommet mange reaksjoner etter at UEFA forbød Munchen å lyse opp Allianz Arena i alle regnbuens farger. Uten å mene det skapte UEFA en fotball-Pride uten sidestykke, med en rekke ulike markeringer. På sosiale medier flommet det over å støtteerklæringer til Pride. En av mine favoritter kom fra hockeyklubben Sparta Sarpsborg.

“I stedet for å etterlyse den første profilerte, mannlige toppidrettsutøveren som kommer ut av skapet, etterlyser vi at alle rundt viser ham at det vil være trygt å gjøre det!”, skrev de på twitter.

Det er et veldig godt poeng. Både klubber, spillere, supportere, media og trenere bør spørre seg selv hva de kan gjøre for å gjøre idretten til et sted der det er trygt å være skeiv. Det holder ikke å bare la være å aktivt diskriminere. Man må også prøve å finne ut hvordan man aktivt kan gjøre idretten mer inkluderende.

En av de tingene kan være å gi sin støtte til arrangement som Pride, eller å bruke regnbuen på drakter, kapteinsbind og cornerflagg.

Jeg kan skjønne de som ønsker å holde idretten fri for politikk. Men her er det ikke akkurat snakk om skattepolitikk, poster i statsbudsjettet eller utenrikspolitiske forhold. Her er det snakk om et tema som i aller høyeste grad angår fotballen.

Hvis man mener alvor når man sier at man vil jobbe for en fotball som inkluderer alle typer mennesker, kan man ikke nekte spillere, klubber og supportere å protestere mot rasisme eller markere støtte til Pride.

Hvis man mener alvor når man sier at fotballen skal være for alle, holder det ikke å si at religion, hudfarge eller legning ikke har noe å si. Da må man også vise det i handling.

Spørsmål knyttet til rasisme, diskriminering og inkludering er en helt naturlig del av det å drive en fotballklubb i dag. Skal man klare å skape et miljø som faktisk har plass til alle, må man jobbe aktivt for det. Det er ikke noe som kommer av seg selv. Dette har Manuel Neuer forstått.

Det bør også Åge Hareide skjønne.