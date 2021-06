Abid Raja roser Hareide: – Fint at du sier unnskyld

Kulturministeren er glad for at RBK-trener Åge Hareide trekker Pride- uttalelsen.

– Det er fint at han sier unnskyld, det viser at han er en voksen mann. Jeg roser han og nok en gang står han frem som et forbilde for idretten.

Det sier kulturminister Abid Raja (V) til TV 2.

I dag gjorde RBK-trener Åge Hareide et intervju med Adresseavisen, der han uttalte seg om Pride-markering innad i fotballverden.

Blant uttalelsene fra den tidligere landslagstreneren var denne:

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er okei, men ikke bruk idretten til det.

– Idretten skal være for alle

Kommentaren fikk kritikk fra flere hold i Norge, deriblant kulturministeren:

UNDER KRITIKK: Åge Hareides uttalelser om Pride torsdag ettermiddag får nå kraftig kritkk fra flere hold i Norge. Foto: Terje Bendiksby

– Det er dypt skuffende at han som har vært landslagssjef for Norge kaller pride for propaganda. Jeg blir lei meg, sier Raja.

Ovenfor TV 2 sier kulturministeren at dette er ekstremt negativt for kampen videre for åpen seksuelle orientering og kjønnsidentitet. Han påpeker at idrett har et stort samfunnsansvar.

–Idretten skal være for alle. Den skal inkludere homofile, funksjonshemmede og personer med brun hudfarge. Derfor er det så utrolig bra at Åge går tilbake på det han sa.

Ut mot UEFA

Raja er skuffet over at UEFA ikke ønsker å tillatte Pride-markeringer i fotballverden. Samtidig er han glad for at Åge Hareide går tilbake på kommentarene sine:

– Jeg er glad for at han ikke står på lag med pampene i UEFA, men heller stiller seg bak det det tyske landslaget, som lyste opp stadionene sine i farger.

– Står for frihet

Tidligere torsdag var Raja opptatt med å presentere en lhbtiq-handlingsplan, der han blant annet lanserte av regjeringen vil forby homoterapi.

Raja er klar på at Pride-flagget står for mer enn homofiles rettigheter.

– Det står for frihetsverdier og det kan man ikke være imot. Norge er tuftet på frihet, det må også gjelde på fotballbanen.