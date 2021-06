Avslører ny jobb: – Vil stå i mange krevende situasjoner

Ved siden av skikarrieren har Astrid Uhrenholdt Jacobsen over flere år også studert for å bli lege, og for to uker siden la hun ut et bilde på Instagram hvor hun jubler over å være ferdigutdannet.

– Jeg har vel hatt autorisasjon i en uke eller noe, så jeg har fortsatt mye å lære, sier Jacobsen når God kveld Norge møter henne rett før innspilling av «Landskampen».

Hun kan fortelle at hun nå har ferie «for første gang i mitt liv».

– På sommeren så har jeg enten trent mye eller jobbet, eller begge deler. Nå gjør jeg ingen av delene. Jeg har brukt en god uke på å komme meg etter eksamen, fordi jeg har vært ordentlig sliten, forteller Jacobsen, og sier samtidig at hun ser på «Landskampen» som litt ferie.

Blir lege i Vesterålen

Resten av sommeren skal hun bruke på ferie og en tur til Tokyo-OL, men i høst flytter hun nordover. Da starter hun nemlig som lege på Stokmarknes sykehus i Versterålen.

– Jeg tenkte at jeg har godt av å komme meg ut av Oslo, og oppleve noe annet, leve tett på naturen og ta meg et skikkelig eventyr, forteller Jacobsen.

Hun tror også at det vil gagne henne faglig sett å komme til et mindre sted hvor hun vil få mer ansvar.

– Jeg vil stå i mange krevende situasjoner som jeg vil lære masse av, og det har jeg veldig godt av, sier Jacobsen, som var på laget da Norge tok stafettgull under OL i Pyeongchang.

LANDSKAMPEN: Astrid deltar på det norske laget i neste sesong av Landskampen på TV 2, og ser på innspillingen som ferie. Foto: Espen Solli

Ferdig som NRK-ekspert

I første omgang har hun en utdanningsstilling som er tilmålt 18 måneder. Når den er slutt, vet hun ikke om hun blir i Vesterålen.

– Det er dumt å si at det ikke er sjans for det, men etter de 18 månedene er jeg avhengig av å få en ny jobb, så får vi se hvor den er. Jeg har ikke noen tydelig plan på hvor veien går videre, forklarer 34-åringen.

I vinter har hun hatt rollen som skiekspert i vinterstudioet til NRK. Om det blir noe ekspertroller fremover, vet hun ikke.

– Jeg har ingen plan på det enda, jeg har jo ikke fått turnusplan engang. Men jeg regner med å få tid til å reise tilbake til Oslo, ikke nødvendigvis for å sitte i NRK sitt studio, men det blir godt å komme hjem å se familie og venner innimellom, sier den nyutdannede legen.