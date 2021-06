Hareide til TV 2 om Pride-stormen: – Jeg er ikke motstander av homokampen

Åge Hardeide ble møtt med sterke reaksjoner da han i et intervju med Adresseavisa uttalte at fotballen ikke bør brukes til å markere Pride.

Torsdag ettermiddag utdyper Rosenborg-treneren hvorfor:

– Jeg vil avkrefte på det sterkeste at jeg er motstander av Pride og homokampen. Mitt poeng handler om at vi må ha retningslinjer for markeringer, for det finnes ikke, sier Hareide til TV 2.

– Vi må ha retningslinjer for politiske budskap og bevegelser. Jeg blir betenkt når jeg ser i en EM-kamp at det ene laget går ned på kne før avspark, mens det andre laget ikke gjør det. Jeg går ikke ut mot Pridemarkeringer, selv om det sikkert gir en fin tittel. Jeg går ut mot bruk av fotballen til alle typer markeringer.

Hareide sier til NTB at han ikke har drevet med hatprat, og svarer slik på Abid Rajas oppfordring om å si unnskyld:

– I så fall må jeg unnskylde for en tittel Adresseavisen har laget. Det er overhodet ingen mening å gå ut mot pride, jeg støtter det de står for.

Til VG går Hareide et steg lenger, og sier at han beklager at han brukte ordet propaganda.

– Hvem skal lage disse retningslinjene du etterlyser?

– UEFA bør sette dem. Enten må noe være tillatt å gjøre, eller ikke. Jeg tror både UEFA og FIFA kjemper for å være politisk nøytrale. Jeg tror det finnes over 200 medlemsland, og begynner man å kikke på styresettet i alle de landene, blir det vanskelig å forene med fotballkamp.

– Men er UEFA og FIFA skikket til å bedømme hva som er gode retningslinjer?

– Når UEFA ikke vil skru på lysene på Allianz, tror jeg ikke det har med Pride-saken i seg selv å gjøre. Igjen handler det om at vi mangler retningslinjer for hva vi skal tillate, i et stort mesterskap der alle ser på TV. Idretten i seg selv har et sinnssykt positivt budskap: vi står sammen. For oss handler det ikke om hvilken religion, farge eller legning du har.

– Men med tanke på at det nesten ikke finnes en eneste åpen homofil fotballspiller på toppnivå på herresiden, viser det ikke at fotballen har behov for å vise støtte til Pride?

– Det er et spørsmål det er umulig å svare nei på. Alle roper og skriker på at fotballen ikke har noen åpne homofile. Jeg har drevet med fotball i lang tid og vært i en garderobe i flere tiår. Det har aldri vært noen spørsmål rundt det, det ikke noen som tenker over at det er sånn. Det kan godt være at noen er homofile, men vi er ikke så opptatt av den type ting. Det er fotballen som diskuteres.

– Er det et problem at det ikke er noen åpne homofile?

– Det ville ikke vært noe problem hvis det var en åpen homofil fotballspiller i garderoben.

– Men at det ikke er det, viser det at folk ikke føler seg trygge nok?

– Jeg kan ikke forstå hva folk frykter. Hvis du har en klubbkamerat vil det være den du henvender deg til først. Hvis du har tillit til treneren, til lagkameraten og har en annen legning, så ville du kanskje henvendt deg til kompisen først? Det er ingen som er så gode kompiser som lagkamerater i en klubb, så jeg kan ikke forstå det.

– Hvis noen i Rosenborg er homofile, tror du de ville våget å stå fram?

– Det vil jeg håpe. Jeg kan ikke få poengtert det nok, hvis du sliter med noe du ikke vil stå fram med, så er det ekstremt viktig å få det fram og få aksept for det.

– I løpet av ditt lange fotballiv, har noen i din garderobe stått fram som homofil?

– Nei, det har jeg ikke opplevd. Hvis det hadde skjedd ville det selvfølgelig vært viktig for personen å få støtte og hjelp med tanke på det å stå fram. Hvis du skal trene fotballspillere må du forstå dem. Hvis noen har slitt med å stå fram i min garderobe, ville det overraske meg at jeg ikke har oppdaget det i livets lange løp.

– Hva tenker du for eksempel om fotballens kamp mot rasisme?

– Det har vært en kamp hele tida. Veldig mange gode spillere er mørke og har fått kjenne på rasismen, også nå i nyere tid. Det er helt uakseptabelt. Kampen mot rasisme er drevet innenfra fra fotballens rekker, og UEFA har stilt seg bak. Det finnes retningslinjer. Det synes jeg er helt fint, og da skal vi alle være med på det. Men UEFA må gi retningslinjer for hva vi skal være med på. Gjør de det med tanke på Pride, da skal vi være med. Da er det en viktig sak. Men de retningslinjene har vi ikke i dag. En dag er det Qatar, en annen er det Black Lives Matter, og så er det Pride. Jeg synes fotballen på mange måter blir en arena for ulike bevegelser og politiske budskap. Men hvis UEFA synes det er OK, så greit.

– Så du mener det nærmest er blitt en inflasjon i ulike saker fotballen skal markere seg på?

– Jeg synes fokuset skal være på idretten vår. Etter min mening skal den være fri for politiske budskap. Skal alle stå bak alle budskapene som sendes ut?