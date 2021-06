Reagerer på påstander fra Tonny (49): – Ikke teoretisk mulig

TV 2 omtalte tidligere torsdag at Tonny Kolås, innehaver for Den Grønne Sykkel i Bergen, har fått sterke reaksjoner etter å ha publisert en stillingsutlysning onsdag.

Han søker en sykkelmekaniker, men vil ikke vurdere søkere som er vaksinert mot korona.

SKEPTISK: Tonny Kolås (49) er skeptisk til koronavaksinen, og vil ikke ha ansatte som har tatt den. Foto: Privat

Kolås mener vaksinasjonen er et eneste stort eksperiment, og skriver i stillingsannonsen at «Dette blir for undertegnede og innehaver en «lakmus test» på opplyste og våkne mennesker som tar ansvar for sin egen helse og evner å tenke selv».

Virusekspert Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo mener Kolås ikke presenterer noen gode argumenter.

– Jeg tenker jo i utgangspunktet at det å koke sammen egne argumenter uten å vurdere fakta som fagfolk presenterer, ikke akkurat peker i retning av opplyste og gode vurderinger, sier Grødeland.

– Mutert virus

Kolås hevder ovenfor TV 2 at kroppene til vaksinerte mennesker vil bli et arnested for nye mutasjoner av viruset.

– Viruset vil mutere i deres kropper, og vil utgjøre en stor smitterisiko. Sannsynligvis vil vaksinerte personer sørge for at vi får en ny, mye mer alvorlig pandemi på sikt, hevder han.

Dette sier Grødeland er helt feil.

– Dette er ikke teoretisk mulig. Formålet med vaksinasjon er å få dannet en immunrespons som vil sette kroppen i stand til å fjerne viruset. Vi vet nå også at vaksinene er veldig gode og effektive til å danne slike responser, og altså hindre viruset i å overleve og formere seg i kroppen vår, sier hun.

– Er det sånn at vaksinerte kan smitte videre?

– Det er ikke levende virus i vaksinene, så det er ikke mulig at vaksinerte kan smitte videre noe fra vaksinen, sier hun.

Hun understreker at det imidlertid er slik at vaksinasjon ikke nødvendigvis gir beskyttelse for alle de ulike virusvariantene som nå sirkulerer i samfunnet.

– Det er derfor mulig at man kan bli smittet av virus selv om man er vaksinert, og derfor potensielt smitte andre videre. Det er derfor det er viktig å holde seg hjemme om man har luftveissymptomer også etter at man er vaksinert. Det sagt, så vil de immunresponsene som dannes ved vaksinering sørge for at viruset blir værende mye kortere i kroppen vår enn det som ellers ville vært tilfellet, og en vaksinert person vil i langt mindre grad enn en ikke-vaksinert person kunne smitte andre med viruset, sier hun.

Hun understreker også at faren for mutasjoner er mye større i områder i verden der vaksinasjonsgraden er lav.

– I land og områder der det er stor vaksineskepsis eller man ikke har tilgang på vaksiner, har viruset tilgang til å spre seg i en større befolkning uten gode immunresponser mot viruset. Da er det en større sannsynlighet for at det vil kunne oppstå nye mutasjoner og endringer i viruset som kan forårsake nye utfordringer på sikt. Så om man er bekymret for mutasjoner, bør man definitivt ta vaksinen, sier hun.

– Bred beskyttelse

Grødeland sier at det som skjer når man får en vaksine, er at kroppen i stor grad blir beskyttet mot den varianten og lignende varianter av det viruset man er vaksinert mot.

Det samme vil gjelde om man har vært eksponert for koronaviruset.

– Og så kan det selvfølgelig komme varianter vaksinen ikke fungerer så godt mot, men det har vist seg at vaksinen beskytter langt bredere enn vi opprinnelig trodde. Virus av denne typen vil utvikle seg i takt med immunsystemet vårt, det er evolusjon, sier hun.

Likevel mener hun de som har tatt vaksine, vil ha et fortrinn ved nye mutasjoner.

– Den brede immunresponsen som man får enten ved vaksinering med mRNA-vaksinene eller infeksjon gjør likevel at immunsystemet vårt sannsynligvis vil ligge litt foran, og gi i hvert fall grunnleggende beskyttelse mot mange ulike varianter av viruset, sier hun.

Skjønner skepsisen

Grødeland kan forstå at immunsystemet er vanskelig å forstå, og at det derfor oppstår en viss skepsis.

– Jeg synes helt klart at vaksinering skal være valgfritt. Så da må vi heller forsøke å forklare hvordan vaksinene fungerer, og hvorfor det er viktig å ta den. Jeg kan forstå det skaper en viss usikkerhet og skepsis, fordi det er veldig komplisert, sier hun.

Hun har aldri tidligere hørt om arbeidsgivere som har satt det som kriterie at de ansatte ikke skal være vaksinert.

– Det har vel heller vært frykt for det motsatte, at arbeidsgivere skal kunne kreve vaksinering, sier hun.

Hun er svært positiv på Norges vegne.

– I Norge har vi stor vaksinasjonsgrad blant dem som får tilbudt vaksinen, og den norske befolkningen er flinke til å følge rådene som kommer. Det er det all grunn til å være glad for, sier hun.