Brian (25) opplevde «homoterapi»: – Følte ikke det var noe jeg kunne gjøre

Brian (25) ble forsøkt kurert for homofili. Nå vil regjeringen straffe de som utsetter barn og unge for «homoterapi» med fengsel.

Brian Furnes vokste opp i et muslimsk miljø, hvor homofili ikke ble akseptert som legning. Gjennom sjelebønner og samtaler, opplevde han at familien forsøkte å konvertere ham fra å være homofil til å bli heterofil.

Presset dreide seg om alt fra hverdagslige samtaler, til angrep på personlighet og holdninger.

– Det var mye manipulasjon inne i bildet, sier han til TV 2.

Han forteller om en utbredt tanke i miljøet, hvor legning anses som et valg.

– Da begynner du å bevege deg over i faresonen for konverteringsterapi, sier han og legger til:

– Når noen tenker at det er et valg, kan de tenke at de kan gjøre om det valget også. Jeg har inntrykk av at mange tror at de kan endre noens legning.

Presset fra familien var vanskelig å stå i.

En lov kunne hjulpet

– Jeg følte ikke at det var noe jeg kunne gjøre, jeg falt litt mellom alle stoler. Jeg følte meg ensom, både med tanke på rettighetene mine, men også sosialt, sier Brian.

En lov mot konverteringsterapi kunne for Brian betydd mye for ham som tenåring. Han tror det ville gitt ham en mulighet til å oppsøke offentlige instanser med saken sin.

– Det var ikke så mye å komme med til politiet. En lov ville gitt saken litt mer kjøtt på bena, sier han til TV 2.

Stor betydning

Brian håper de som utsettes for «konvertering» vil kunne føle seg ivaretatt av loven, uavhengig av om konverteringsterapien foregår i en moské, kirke eller private hjem.

– En lov er viktig for å symbolsk vise at slik «terapi» ikke er greit, men også for at personer som blir utsatt for det har sine rettigheter.

Han mener det er på tide at regjeringen nå velger å gå inn for en slik lov, og synes det er fint at den kommer nå i juni.

– Hvis det er en tid man skulle valgt å legge frem dette forslaget, er det perfekt å gjøre det nå under Pride-måneden.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med familien til Brian. De har ikke svart på henvendelsene.

Vil forby

FORBUD: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja håper forbudet vil tre i kraft allerede 1. januar 2022. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Torsdag la regjeringen fram sin nye fireårige handlingsplan på LHBTIQ-feltet. Planen har som mål å øke åpenheten om kjønns- og seksualitetsmangfold, bedre levekårene og livskvaliteten for skeive, og å styrke samarbeidet med og støtten til sivilsamfunnet. Ett av målene er å forby konverteringsterapi.

Kulturminister Abid Raja (V) sier til TV 2 at han nå håper at konverteringsterapi blir ulovlig allerede i 2022.

– Jeg har en ambisjon om at vi kan levere dette til høsten slik at Stortinget kan vedta dette. Jeg håper et slikt forbud kan tre i kraft fra januar.

Han tror et forbud vil være effektivt i kampen mot denne typen «terapi».

– Det er en både moralsk og etisk rettesnor. Mange vil endre sin adferd og slutte med dette. De som ikke gjør det, vil bli straffeforfulgt, advarer Raja.

PÅFALLENDE: Odd Thomassen er usikker på om regjeringen ønsker stemmer eller å støtte skeive. Foto: NTB/ Hanna Johre

Frykter valgflesk

Inge Alexander Gjestvang er leder i organisasjonen Fri. Han tør ikke å slippe jubelen løs helt enda.

– Frem til det foreligger noe fast i mine hender må jeg nok være like utålmodig som jeg har vært en god stund nå, sier han.

Også Odd Thomassen, som leder Skeiv ungdom, er skeptisk.

– Jeg har lyst til å ha tro på det, men nå er det også et valg og fullt kjør. Er fokus på LHBTI bare nå i juni fordi det er valgår eller er det noe som kommer til å bli jobbet med året rundt, dert gleder jeg meg til å se, sier Thomassen.

– Tror du dette er valgflesk?

– Man vet jo aldri. Det har vært ekstremt mye synlighet med regnbuer, flagg og Pride denne måneden også hører vi ikke så veldig mye om dette, sier han.