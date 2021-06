Derfor får du blemmer i munnen – og slik behandler du det

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Dersom disse blemmene først har meldt sin ankomst, har tannlegen et par gode tips til hva du kan gjøre for å dempe smertene.

Munnskold, som på folkemunne blir kalt for jugeblemmer, er noe som kan ramme alle i løpet av livet, og oppstår gjerne på innsiden av kinnene, leppene, under tungen eller på tungen.

God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby, avviser myten om at disse blemmene oppstår når man lyver.

BARN OG KVINNER MEST UTSATT: God morgen Norges hustannlege, Iselin Husby, forteller at barn og kvinner får hyppigst blemmer i munnen. Foto: God morgen Norge / TV 2

– Nei, det stemmer ikke. Men det var noe en trodde på før i tiden og det er derfor munnskold har fått det navnet.

Hun forklarer at munnskold er små, runde eller ovale gulhvite blemmer eller sår i munnhulen som stadig vekk vender tilbake.

I begynnelsen er sårene ømme, deretter blir de direkte smertefulle når sårene berøres under spising, prating, tannpuss og lignende.

Disse er hardest rammet

Husby forteller at man er ennå usikker på opphavet til munnskold, men at noen er mer utsatte enn andre.

– Det vi vet er at barn får det oftere enn voksne og at kvinner får det mer enn menn. Årsaken er kvinners hormonelle endringer. Så vet vi at det er kan også være arvelig.

Andre årsaker kan være vitaminmangel, lavt nivå av B12, for lavt nivå av folat eller jern, ifølge Husby. Kroniske sykdommer som cølaki, ulcerøs kolitt og Crohns sykdom kan være en medvirkende årsak til munnblemmene. Noen får det ofte, mens andre har det i mindre grad.

Dette trigger blemmene

Tannlegen forklarer at man kan fjerne enkelte matsorter fra kostholdet for å unngå blemmene.

– Veldig mange som sliter med munnskold får utbrudd etter at de har spist sterk mat. Man bør også drikke mindre av sure drikker som juice og brus, holde seg unna sjokolade, kaffe og nøtter. Dette er ting en kan teste ut selv med en elimineringsprosess.

AFTER - MUNNSKOLD: After er det gulhvite såret på innsiden av leppen. Foto: Dental Info / Ferrule Media AS

Videre forteller hun at det kan være lurt å gå over til en tannkrem uten såpe. Dette er fordi såpen bryter ned proteinet i spyttet og ødelegger for den beskyttende effekten spyttet har for slimhinnene.

Behandling

Disse blemmene kan enkelt behandles hjemme, da det finnes reseptfrie produkter på apoteket som skal gi en lindrende effekt.

– Oralmedic er et av disse produktene. Det inneholder svovelsyre og etser på såret før det legger seg en beskyttende hinne over såret. Hensikten er at det ikke skal gjøre vondt hele tiden.

Husby anbefaler ikke dette produktet til barn, da det denne behandlingen kan gjøre vondt. Et annet alternativ hun anbefaler er et helsekostprodukt som er reseptfritt og heter Longo Vital. Det har, ifølge henne, vist seg å være effektivt for enkelte pasienter.

Normalt vil munnskold leges av seg selv i løpet av en til to uker. I denne perioden er det viktig med bra renhold i munnen.

Opplever man smerter på grunn av blemmene, og man sliter med å pusse tenner ordentlig, anbefaler Husby at man bruker antibakterielle munnskyllevann som Corsodyl eller Corsodaily.

Dersom man er såpass hardt rammet at man ikke klarer å spise, oppfordrer Husby å gå til tannlegen eller legen for å gå reseptbelagte midler.

Per i dag finnes det ingen medisiner som fjerner disse sårene, men ifølge Husby har noen tannleger begynt å ta i bruk laser mot munnskold. Dette skal være effektivt og virke lindrende.