Kraftig ut mot Hareide: – Gir grøsninger

Leder i foreningen FRI reagerer kraftig på at Rosenborg-trener Åge Hareide ikke vil ha Pride-markeringer i idretten.

erTidligere landslagssjef sier i et intervju med Adressavisa fredag at han synes det var helt riktig av det europesike fotballforbundet UEFA å nekte Tyskland å vil lyse opp Allianz Arena i regnbuefarger under EM-kampen mot Ungarn tidligere denne uken.

Hareide mener man må skille fotball og politikk, og kaller Pride-markeringen propaganda.

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er ok, men ikke bruk idretten til det, sier Hardeide, og fortsetter:

– De trenger ikke gå inn på vår arena. Det er ikke nødvendig, hos oss har det aldri vært en diskusjon.

Reagerer på «propaganda»

Leder av foreningen FRI, Inge Alexander Gjestvang, ble svært skuffet av Hareides kommentar.

Gjestvang reagerer spesielt på at Hareide bruker ordet «propaganda».

– Jeg syns det er veldig skuffende å se et sånt navn innenfor idretten bruke ordet propaganda om en legitim rettighetskamp. Det gir litt grøsninger. Vi ser land som Russland og Ungarn forby det de kaller propaganda om homofili. Å bruke et sånt ord om noe som angår folks liv og rett til å elske hvem du vil, det blir feil, sier Gjetsvang.

Brann-supporter og ressursperson i Norsk Supporterallianse, Gjert Moldestad, reagerer også kraftig på Hareides uttalelser.

– Jeg er veldig skuffet og sjokkert over at hovedtreneren i Rosenborg kan si noe sånt. Det jeg har lyst å fortelle Hareide hva fotballen er fri for, det er homofile herrespillere på toppnivå, og det er det en grunn til. Homofili er fortsatt tabu og derfor er disse markeringene viktig.

Moldestad, som selv har vært åpen om sin homofile legning, mener resten av fotball-Norge generelt sett har tatt problemstillingen på alvor.

– Hvis en brann-trener hadde sagt dette, hadde vi reagert veldig. Jeg er helt sikker på at treneren ville blitt kalt inn på teppet til både styret og daglig leder sporenstreks, sier Moldestad før han legger til:

– Det er jo helt åpenbart at Hareide ikke har peiling på dette. Jeg håper daglig leder eller styreleder i Rosenborg kaller han inn på teppet og tar en lengre prat med han om hva fotballen skal stå for og at han kommer med en beklagelse.

– Du forventer det?

– Det forventer jeg så til de grader, avslutter Moldestad.

SKUFFET: Gjert Moldestad, ressursperson i Norsk Supporterallianse, mener den tidligere landslagssjefen uttalelser er sjokkerende. Foto: Terje Bendiksby

Ikke første markering i idretten

Lederen i FRI, Alexander Gjestvang, mener også at fotballpersonligheter som Hareide burde være mer bevisste på hvilke signaler de sender ut.

– All den tid som idretten fronter sitt slagord om at det skal være for alle, og vi fremdeles har så få skeive utøvere i toppen, så bør de være mer bevisst enn det Haredie er nå.

– Et av Hareides argumenter er at fotballen ikke burde bli en arena for politikk. Kan du forstå den bekymringen?

– Idretten skal helst være upolitisk, men med tanke på at idretten trenger større mangfold, så må de også utrykke en mer bevisst holdning, sier Gjetsvang, og viser til at idretten i mange tiår har vært en arena for verdikamp og politikk.

IKONISK: Tommie Smith (i midten) og John Carlos tok gull og bronse under OL i 1968. De har siden blitt historiske på grunn av «Black Power»-markeringen. Foto: AP

Som eksempel trekker Gjestvang frem det historiske bildet av Tommi Smith og John Carlos som rakk hånda i været på podiet etter å ha tatt gull og bronse under de olympiske lekene i 1968.

FRI-lederen sier det de etterlyser er en kontinuerlig støtte fra idretten.

– For de av oss som er skeive så signaliserer regnbueflagget at nå er du velkommen, og du er ønsket sånn som du er, sier Gjestvang.