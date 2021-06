Nå kommer sommerværet for fullt

I deler av Sør-Norge kan gradestokken snike seg over 30 grader neste uke, ifølge meteorologen. Men én landsdel må belage seg på noe skyer og regn.

Etter en våt og klam start på sommerferien, går vi inn i juli på best mulig vis.

– Neste uke er det bare å finne frem shortsen og solbrillene. Det ser veldig lovende ut.

Slik beskriver vakthavende meteorolog i Storm Geo, Olav Krogsæter, været den kommende uken.

Et høytrykk bygger seg opp og det blir godt og varmt i hele Sør-Norge. Samtidig vil det komme lavtrykk langt nord i Norskehavet og inn i Barentshavet.

– Det gjør at det fra Lofoten og nordover blir litt mer ymse temperaturer og skyet vær.

– Gradvis varmere

Meteorologen sier at selv om det blir fint vær i hele Sør-Norge, så må Vestlandet belage seg på noen tåkebyger langs kysten i morgentimene.

– Det vil bli gradvis varmere utover uken. Fra onsdag og utover kan indre fjordstrøk på Vestlandet og store deler av Østlandet forvente seg temperaturer over 30 grader, sier Krogsæter.

I disse delene av landet vil temperaturene ligge på om lag 25-30 grader gjennom uken, opplyser meteorologen.

«Den uheldige landsdelen»

Men ikke hele Norge kan forvente seg strålende sol hele neste uke.

– Troms og Vest-Finnmark vil nok oppleve skyer og noe regn.

Her vil været fortsette slik det har vært, men det kan lette inn mot neste helg.

– Det kan være at finværet flytter seg nordover i løpet av uken, men det vet vi ikke for sikkert enda, fortsetter Krogsæter.

Usikkert rundt helgen

Men fint vær i Troms og Finnmark kan være dårlig nytt for Sør-Norge. Her risikerer man at lavtrykk siger opp fra sørlige deler av Europa.

– Da risikerer den delen av landet å få nedbør og skyer. Men uansett vil det være mye fint vær i neste uke, understreker Krogsæter.

Meteorologen er også klar på at det er usikkert hvordan været blir i resten av juli, siden det er langt fram i tid.