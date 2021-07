Moren måtte overtales i årevis før han fikk begynne med turn, og da han endelig startet måtte han bruke mer tid på trening enn alle de andre. Likevel er 22 år gamle Sofus Heggemsnes nå klar for OL-debuten i Tokyo.

– Det er utrolig stort. Jeg gjør unge Sofus veldig stolt. Jeg husker jeg sa hele tiden da jeg var liten at «jeg skal til OL i Japan». Det kommer til å være ekstremt gøy, forteller Sofus Heggemsnes.

TV 2 møter den OL-klare turneren på trening i Oslo der han gjør de siste forberedelsene. I Tokyo er målet å komme til finalen i mangekamp, men det var ikke gitt at Oslo-gutten skulle bli Norges beste turner.

Han ble tidlig introdusert til idretten sin, men det var ikke enkelt å overtale mamma.

– Jeg maste i to-tre år helt til moren til kompisen min så at jeg slo hjul i målet på fotballtrening. Hun foreslo til moren min at jeg burde starte på turn. Og da sa mamma «ja, det er en god ide»., og da fikk jeg endelig starte.

Var aldri et talent

Sofus begynte som 9-åring og to år senere startet samarbeidet med hans nåværende trener Valentin Skrypin.

– Han er streng, men jeg synes han har skapt et ordentlig miljø hvor vi kan tulle litt men også fokusere. Det har fått meg til å stole på meg selv. Jeg hadde nok ikke kommet så langt hvis det ikke var for Valentin.

TETT BÅND: Sofus Heggemsnes har hatt Valentin Skrypin som trener siden han var 11 år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Treneren forteller om en gutt som måtte jobbe hardere enn de andre, og sånn er det fortsatt.

– Han var aldri noe talent, forteller Valentin Skrypin.

Heggemsnes var aldri et turntalent, men et treningstalent.

– Jeg var alltid igjen og trente ekstra. Jeg tenkte aldri på å bli god, men det ble en følge av å trene mye og ha det gøy.

– Gjør det deg ingenting at du må trene litt mer enn alle andre?

– Det er ikke noe vits å tenke på ting man ikke kan endre på. Det hadde selvfølgelig vært digg å klare alt på første forsøk, det sier jeg ikke, men det er som det er. Man må ta det man får, forteller Heggemsnes.

BRYTER GRENSER: Sofus Heggemsnes har lagt ned tusenvis av treningstimer for å bli så god som han kan. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg skal ikke stoppe her

Tusenvis av treningstimer ga resultater. For i 2016 tok Heggemsnes sølv i mangekamp i det Nordeuropeiske mesterskapet.

Og i 2019 kom karrierens høydepunkt: Sofus tok bronse i hopp i verdenscupen og slo to tidligere verdensmestere.

– Smilemusklene var så stramme som de aldri har vært før. De andre hadde kanskje ikke sin beste dag, men de var med og jeg slo dem. Og det er veldig kult.

KLAR: Norges beste turner, Sofus Heggemsnes er klar for OL i Tokyo. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Å få konkurrere mot de beste i verden inspirerer Heggemsnes.

– Hver gang jeg er på store konkurranser blir jeg ordentlig inspirert til å jobbe enda hardere når jeg kommer hjem til Norge. Jeg er stolt over at jeg har kommet så langt, men jeg skal ikke stoppe her. Jeg vet ikke hvor langt jeg kommer, men jeg ønsker å teste det.

Skadet i april

22-åringen var i rute til Tokyo, helt til han skadet seg i en landing i april.

I siste trening før EM vrikket Heggemsnes begge beina samtidig i en landing, men Oslo-gutten er ikke den som graver seg ned.

– Det var veldig ubehagelig og jeg har ikke lyst til å gjøre det igjen, men sånn skjer. Hvis ting skjer som man ikke har kontroll over, så kan man ikke gjøre noe med det.

Skaden er leget og OL-formen er på vei. Sofus er allerede historisk som:

– Verdens første mørke norgesmester i turn, forteller Heggemsnes og legger til:

– Det er ganske stort. Å være verdens første i noe inspirerer meg videre.

Nå vil han bruke sin posisjon til å inspirere unge med en annerledes bakgrunn.

– Jeg håper jeg kan inspirere andre til å gjøre noe stort. Alle kan gjøre noe stort hvis de legger ned arbeidet. Jeg gjorde det og det er ikke noe spesielt med meg, sier Heggemsnes.