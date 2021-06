Hareide vil ikke ha Pride-markering: – De trenger ikke gå inn på vår arena

Debatten om Pride-markeringer i fotballen har igjen blitt aktualisert etter at UEFA nektet Tyskland å vil lyse opp Allianz Arena i regnbuefarger under EM-kampen mot Ungarn tidligere denne uken.

Til Adresseavisen sier Rosenborg-treneren at at Pride-markeringer ikke hører hjemme i idretten.

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er ok, men ikke bruk idretten til det, sier Hareide, som sier til avisen at han ikke mener det behov for markeringer i form av regnbuefargede cornerflagg eller kapteinsbind.

– De trenger ikke gå inn på vår arena. Det er ikke nødvendig, hos oss har det aldri vært en diskusjon.

Torsdag ettermiddag skriver Rosenborg på sin Twitter-konto at dette ikke er klubbens ståsted

- Dette er Åges mening og ikke klubbens ståsted. Vi mener dessverre at det er slik at det fremdeles er behov for ulike markeringer i fotballen - også Pride. — Rosenborg Ballklub (@RBKfotball) June 24, 2021

– Skivebom

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg sier er oppgitt over Hareides uttalelser.

– Det er skivebom! Her er han på ingen måte i takt med befolkningen for øvrig. Vi har sett de siste dagene at veldig mange i fotballeuropa støtter Pride-markeringene. Da synes jeg det er merkelig at Hareide går en annen retning, sier Berg.

– Bør fotballen være en arena for ulike former for markeringer?

– Fotball skal være for alle. Det må man ta konsekvensene av. Når det kommer til spørsmålet om inkludering av homofile, er herrefotballen dårligere enn resten av samfunnet. Derfor har fotballen et særlig ansvar, og derfor angår det dem, sier Berg.

Det er ingen profilerte, aktive herrefotballspillere som har stått frem som homofile. Sportskommentatoren mener derfor det er helt naturlig at fotballspillere og -klubber viser sin støtte til Pride.

– Viktigheten av at de store stjernene viser sin støtte til den markeringen kan ikke undervurderes. Det er utrolig viktig for mange unge rundt omkring i Europa som kanskje ikke har følt seg helt hjemme i fotballen, at de største profilene tar et tydelig standpunkt, sier hun.

Berg sier også at hun reagerer kraftig på at Hareide kaller Pride-markeringen for «progpaganda».

Hareide selv er overfor Adresseavisen tydelig på at han er opptatt av mangfold i idretten.

– Idretten er en plass for alle mennesker, jeg har aldri hatt noe problem med det. Folk som går inn i en garderobe, om du er fattig eller rik, mørk eller lys, hvilken legning du har. Det er det ingen som spør om når du kommer inn. Vi spør om du er glad i å spille fotball, sier RBK-treneren.

Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, sier til TV 2 at han ikke har snakket med Hareide etter at han uttalte seg til Adresseavisa.

– Jeg skal snakke med ham, sier Koteng, som er tydelig på at han mener fotballen har en posisjon som kan påvirke utviklingen for likeverd på en heldig måte.

– Vi tror det er smart i et samfunnslag som vi representerer, at vi kan bidra til at behovet for Pride blir mindre og mindre. Samfunnet har behov for å rydde opp i eventuelle mangler i likeverd, og da kan idretten være et fint redskap, sier Koteng.

På spørsmål om dette er innenfor hva Rosenborg kan akseptere av uttalelser, svarer styrelederen slik:

– Jeg kjenner Åge som en veldig fin mann med gode holdninger. Åge får selvfølgelig mene det han vil. Når han uttaler seg må han få lov til det. Vi er så heldig at vi bor i et demokratisk land der takhøyde er en av styrkene.

– Så du ser ikke noe behov for å irettesette eller korrigere Hareide?

–Jeg har ikke noe behov for å korrigere Åge, hvis han ønsker å uttale seg slik kan han gjøre det. Vi er en åpen klubb i Rosenborg, og da må vi kunne ha forskjellige meninger.

– Hva er Rosenborgs holdning til Pride-markeringer i fotballen?

– Vi tror vi har en rolle som forbilder, og derfor har vi valgt å valgt å vise vår støtte til det, sier Koteng.