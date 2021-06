Mistet sønnen til selvmord: – Det var som å dette utenfor et stup

De aller fleste husker godt sommeren 2018. Da Norge var preget av tropevarme og skogbranner. Dette var også sommeren Hilde Kvalvaag og familien mistet sønnen, broren og vennen Victor.

Hilde minnes denne dagen som en nydelig dag – kanskje den vakreste junidagen noen sinne. Det var varmt og alle var glade. Lite visste de hva som skulle skje senere det samme døgnet.

– Han gikk ut av huset og jeg visste at han hadde hatt det litt vanskelig et par dager før, men han virket i godt humør. Han sa at han var litt snufsete og at han måtte ta et par allergipiller, sier Hilde til God morgen Norge, og fortsetter:

– Også gjorde han det, men før han gikk sa jeg; «Går det bra med deg?», også sa han: «Det går helt fint, mamma». Jeg sa; «Husk at du alltid kan snakke med meg hvis det er noe», også gikk han ut.

Dette var det siste Hilde sa til sønnen, for Victor kom aldri hjem igjen. Når de ringte, fikk de ikke tak i han. Så kom telefonen fra politiet. De hadde funnet Victor.

– Det var som å dette utenfor et stup. Du bare skjønner at fra nå av, så har du en enorm smerte og du kan ikke komme unna den.

Skildrer sønnen i ny bok

Victor tok sitt eget liv rett før hans 20-årsdag. Moren beskriver han som en ung mann med mange venner og mye glede. Han var god på felleskap, og elsket å samle venner. Han hadde større svingninger enn normalt, men det var også det som gjorde han til Victor.

– Som kameraten hans sa, er det den sterke utstrålingen som står sterkest igjen. Det var en intensitet der hos han.

Tre år har gått siden Hilde fikk beskjeden som skulle endevende livet. Nå har hun gitt ut boken «Djuphavsslettene» – en roman basert på sin egen historie og ekte hendelser. Hovedpersonen i boken heter Victor.

Underveis i prosessen har Hilde fått mange spørsmål om hvorfor hun valgte å skrive en bok basert på sønnen. Hun spør heller hvordan hun ikke kunne skrive om han og hendelsen.

– Jeg er forfatter i tillegg til andre ting, og jeg følte et veldig sterkt behov for å kanskje kunne snakke med Victor gjennom en roman og få sortert alt som hadde skjedd. Jeg ønsket å plassere kjærligheten til han som ikke lenger hadde adresse. Jeg har satt han ned på papiret i stedet.

Hele prosessen har vært som en utforskning av hvordan det er å være i sorg. I starten var det smertefullt å skrive. Men etter hvert kunne hun se at det begynte å komme inn sprekker med lys, og til og med litt humor. Hun legger vekt på at sønnen ikke er fremstilt i et helteportrett, men som et helt menneske.

– På en måte var det helt forferdelig å skrive, men samtidig var det nesten fantastisk og jeg følte jeg var i kontakt med Victor. Også tenkte jeg på lillebroren hans, som var fire år da han døde. Jeg ville skrive fram Victor, sånn at han senere kan bli kjent med han.

SKRIVER OM SØNNEN: Forfatter Hilde Kvalvaag har funnet stor trøst i å skrive om sønnen i romanen hennes. Foto: God morgen Norge

Funnet festet i livet igjen

I romanen skriver også Hilde om en mor som skriver seg inn i verden igjen. Selv om Victor er en stor del av boken, gir hun også en nøye beskrivelse av sine andre barn og hvordan de egentlig ser ut.

Med tiden finner Hilde, i likhet med moren i boken, festet i livet igjen.

Hun forteller at livet aldri kommer til å bli det samme og at tapet av Victor er en tung bør å bære. Likevel påpeker hun at det er et par fine ting som kommer ut av en sorgprosess.

– Du ser alt så mye klarere og du ser så mye tydeligere hva du har. Og en av de tingene som redder denne moren i romanen, er at hun kjenner seg fylt av kjærlighet til de andre.

Nå håper forfatteren at boken kan være til trøst for dem som trenger det. I tillegg har hun tatt en ny kurs i livet som hun håper kan være til hjelp for andre.

– Jeg har tatt en mastergrad i kunst og uttrykksterapi, så jeg skal ut i praksis i psykiatrien i høst, så det gleder jeg meg veldig til.

– Forstår du mer av Victor og hans valg nå - etter å ha skrevet om han?

– Jeg vil protestere litt på at han valgte, men akkurat der og da var det den eneste utveien for han, men ja, jeg tror litteratur kan hjelpe oss med å skjønne bedre og jeg synes jeg har blitt bedre kjent med han gjennom å skrive om han, avslutter hun.