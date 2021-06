Rykket ut til druknet kvinne – fant flytende sexdukke

En horde med redningsmannskap ble nylig tilkalt til havnen i Hachinohe nordøst i Japan, skriver Newsweek.

SKUELYSTNE: En dykker er i vannet for å hente opp sexdukken mens flere ser på. Foto: Natsuki Tanaka

På fredag skulle den japanske YouTube-kjendisen Natsuki Tanaka fiske da hun oppdaget det som så ut som en druknet kvinne i vannet.

– Jeg trodde at jeg så en død person som ble skylt mot land, skriver hun på Twitter.

Andre sjokkerte øyevitner tilkalte nødetatene, og både politi, brannvesenet og ambulansefolk ankom fort stedet.

Tanaka har lagt ut flere bilder fra havnen, som viser de flere titalls personene som rykket ut for å få «kvinnen» på land.

Det ble fort tydelig at det ikke var en død kvinne i vannet, men ei sexdukke.

Ikke engangstilfelle

Dette er ikke første gang en sexdukke har blitt forvekslet med et lik.

I juli i fjor rykket politiet i Allenhurst i Georgia i USA ut etter å ha fått meldinger om et lik langs jernbanelinja.

Politiet la et teppe over «liket» i påvente av en rettsmedisiner, som senere kunne bekrefte at det bare var snakk om ei svært naturtro sexdukke.

I 2018 politiet inn varsler om et lik i en park i Ohio i USA, men det skulle vise seg å være ei sexdukke i en søppelsekk.

Året etter rykket politiet ut til etter å ha blitt varslet om et lik på en motorvei i Queensland, som var en sexdukke pakket inn i et teppe.

Ved siden av dukken lå det en brukermanual hvor det stod at dukka het Naomi.