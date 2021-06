Serietips: Vårens 10 beste serier

Kate Winslet i sitt livs rolle – og en av de beste norske seriene på lenge – er noen av høydepunktene serievåren 2021. Nå er (nesten) alle seriene klare for å binges i sommer.

Selv om korona har preget serieverdenen, med endringer og utsettelser, så har det kommet mye seriegull denne våren. Seriene som preger listetoppen er faktisk helt nye serier, og bare to av de ti beste seriene er nye sesonger av gamle serier.

1. «Mare of Easttown» (HBO Nordic) krimdrama

Øverst på lista troner dramakrimserien «Mare of Easttown», med en glitrende Kate Winslet i hovedrollen, som politietterforsker Mare i småbyen Easttown, der hun bor sammen med moren, datteren og barnebarnet. Easttown er en by der alle kjenner alle og de aller fleste skjuler mørke hemmeligheter. Når en ung kvinne blir drept er det mange berørte, og etter hvert mistenkte.

Serien er varm, hjerteskjærende, morsom og interessant, og krimgåten byr på både spenning og gisp. Det er en serie der du bare MÅ se en episode til, og overraskelsene og vendingene kommer på rekke og rad.

2. «Pørni» (Viaplay)

Dramakomedien «Pørni» er den beste norske serien på svært lenge. Henriette Steenstrup er serieskaper, manusforfatter og har hovedrollen i denne dramakomedieserien om alenemoren Pørni som bor med to tenåringsdøtre, en tenåringsnevø og en far i overetasjen.

Den er drøy, men likevel gjenkjennelig og byr på skikkelig treffsikker humor og rørende drama. Serien beskriver utrolig godt det å være forelder. Hvordan man i det ene øyeblikket føler seg som verdens kuleste og beste mamma og det neste øyeblikket som verdens verste. Castingen er vidunderlig. Steenstrup eier rollen som Pørni, men hun er også omgitt av skuespillere som virker som de storkoser seg i de ulike rollene. «Pørni» klikker inn på alle punkter. Den er morsom, sår, medrivende, modig, smart og veldig underholdende.

3. «It’s a Sin» (HBO Nordic)

Dramaserien «It’s a Sin» er en sår, morsom og rett og slett nydelig serie. Vi følger en gjeng ungdommer i det homofile miljøet i London på 80-tallet. Noen er fra London, noen er fra småsteder, men de finner sammen og knytter et sterkt fellesskap, ofte på grunn av fravær av egen familie. Når vi møter dem er de helt på starten av livet og fulle av liv, men så treffer AIDS-epidemien.

En vidunderlig serie

Serien skildrer utrolig godt hvordan ungdommene takler sykdommen på ulike måter, og selv om det er mørk tematikk, er det en positiv serie med rollefigurer man bli skikkelig glad i. «It’s a Sin» er full av varme og humor, og er hulkende trist samtidig som den er full av energi og livsglede.

4. WandaVision (Disney+)

«WandaVision» er en superheltserie ulik alle andre superheltserier. Med en sjangerlek fra 50-talls svart-hvitt-sitcom til sprakende 70-estetikk og fram til vår tid kommer vi inn i et underlig, morsomt og fantasirikt univers, med Wanda Maximoff/Scarlett Witch og Vision i spissen.

— «WandaVision» er morsom og modig

Kjemien og timingen sitter som et skudd hos Elizabeth Olsen og Paul Bettany, og de har gode biroller rundt seg. Serien treffer på produksjonsdesign, humor og typer, og selv om det er skrudd, så er det hele tiden medrivende og spennende.

5. «Sweet Tooth» (Netflix)

«Sweet Tooth» er en eventyrlig fantasyreise. Når et virus tar livet av de fleste på jorda, blir det samtidig født flere barn som er blanding av mennesker og dyr, kalt hybrider. Vi følger hovedsakelig Gus («Sweet Tooth») som er halvt hjort og halvt menneske, på hans reise gjennom et post-apokalytisk USA, der farer truer på alle bauger og kanter.

— En eventyrlig fantasy-reise

Gus er nydelig spilt av unge Christian Convery, og det er flere mellom-menneskelige forhold som er skildret med masse varme og kjærlighet. Selv om historien i utgangspunktet er noe absurd, så har de klart å skape et troverdig univers, med humor, spenning og eventyr.

6. «Snabba Cash» (Netflix)

Gangsterdramaet «Snabba Cash» er medrivende og actionfull fra første øyeblikk. Vi følger hovedsakelig alenemoren Leya (Evin Ahmad), og det dreier seg om den intense jakten etter penger, både på gatenivå og fra øverste etasje.

Leya (Evin Ahmad) kjører et høyt spill i gangsterdramaet «Snabba Cash». Foto: Netflix

Det er masse kul action og spenning, men takket være hvilepauser med bra drama blir serien aldri heseblesende. Det er hele tiden nye spenningstråder og intriger, kjærlighet og svik, med folk vi bryr oss om og som er interessante å følge. Selv om serien smører tjukt på, klarer den stort sett å være troverdig innenfor dette gangsteruniverset, og med høyt tempo, engasjerende rollefigurer og et veldig kult soundtrack har svenskene truffet med sin Netflix-serie.

7. «The Handmaid’s Tale», sesong 4 (HBO Nordic)

Etter en litt seig tredje sesong, er «The Handmaid’s Tale» tilbake med interessant innhold og tidvis drivende spenning. En av de beste seriene de siste årene oppleves fremdeles relevant, og i denne fjerde sesongen kommer vi endelig litt ut av den dystopiske gørra og kan puste igjen.

Vi vet at Elisabeth Moss er en fremragende skuespiller, men i denne fjerde sesongen viser hun seg også som en veldig god regissør i flere episoder. Hvis du falt av den tredje sesongen, prøv å kjempe deg tilbake til Gilead-universet, det blir verdt det.

8. Exit, ses 2 (NRK)

Sesong 2 av «Exit» fortsetter der sesong 1 slapp, med hauger av penger, narkotika og prostituerte blant de rikeste av de rike, og der hungeren etter å føle noe som helst fører til umoral og drittsekkeri på skyhøyt nivå.

— «Exit» er like rå og enda bedre enn første sesong

Nå har sjokket lagt seg og universet etablert, og det betyr at serien kan bruke mer tid på å gå dypere i rollefigurene og bakgrunnen deres. Det er flere medrivende tråder å følge, spesielt Agnes Kittelsens Hermine, som jobber for å stå på egne ben og ikke minst er på jakt etter hevn over eks-mannen Adam (Simon J. Berger). Finansfirkløveret er fremdeles glitrende ufyselige og selv om de hele tiden tar altfor drøye valg, så oppleves de absurd nok troverdige. «Exit» er blitt en underholdende, drøy, morsom og spennende serie.

9. «The Underground Railroad» (Amazon Prime)

Oscarvinner Barry Jenkins serie er bygget på en pulitzervinnende roman fra sørstatene på 1800-tallet. Vi følger slavene Cora og Caesar på deres flukt fra plantasjen i Georgia, ved bruk av undergrunnstog og hemmelige nettverk.

Skuespiller Thuso Mbedus gjør en formidabel rolle i «The Underground Railroad» Foto: Amazon Prime

Glitrende skuespillere, spesielt hovedrolleinnehaver Thuso Mbedus, og en medrivende og hjerteskjærende historie gjør dette til en serie som absolutt er verdt å se. Dessuten oppleves den tidvis som et kunstverk, med produksjonsdesign og foto som tar pusten fra en.

10. «Loki» (Disney+)

«Loki» er Disney+ sin tredje Marvelserie denne våren, og i likhet med «WandaVision» er dette langt fra noen typisk Marvel-actionserie. Vi treffer den norrøne ugagnsguden «Loki» i et alternativt univers, i en alternativ tidstråd. Det er rimelig komplisert med parallelle universer og tidsreiser, så man bør ha et viss kjennskap til Marvel-universet, men man trenger heller ikke forstå alt. Man forstår at skurken Loke nå må hjelpe politietterforsker Mobius med å finne en enda større skurk.

Tom Hiddleston som ugagnsgud og antihelt i «Loki» Foto: Disney+

Tom Hiddleston gnistrer i rollen som Loke og tilfører masse humor og energi, mens Owen Wilson er den perfekte makker. Serien er full av deilig 60-talls estetikk blanda med høyteknologi, og basert på de tre første episodene er «Loke» blitt en morsom og underholdende sci-fi-reise.