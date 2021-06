Så mye drypper på Bryne hvis Haaland selges i sommer

Erling Braut Haaland har allerede generert godt over 100 millioner kroner for Bryne og Molde gjennom sin eventyrlige fotballkarriere.

Og det er ikke akkurat lommerusk som tikker inn på konto dersom 20-åringen selges fra Borussia Dortmund i løpet av sommeren.

Ifølge NFF har Bryne og Molde krav på henholdsvis 1,6 prosent og 1 prosent av overgangssummen neste gang Haaland skifter klubb, i såkalte solidaritetsmidler.



Øremerket barn og unge

Dersom en klubb skulle bla opp halvannen milliard kroner for nordmannen - og det er i det sjiktet 20-åringen verdsettes - vil Bryne innkassere 24 millioner.

For Molde ville en slik salgssum gitt nye 15 millioner på konto.

– Det ville betydd veldig mye, ikke minst med tanke på det klubben vår stor for: «flest mulig - lengst mulig», sier Brynes økonomisjef Eirik Braut (som ikke har noen familiær relasjon til Erling Braut Haaland, journ.anm).

– Er det best for Bryne om han blir solgt i sommer?

– Hvis man tenker rent økonomisk er det kanskje det, men det viktigste er at Erling gjør det som er best for ham. Vi er veldig opptatt av midlene vi mottar gjennom Erling forvaltes riktig og kanaliseres ut til barn og ungdom. Det er også viktig for Erling: at andre unger får samme mulighet som han selv hadde, sier økonomisjefen.

MILLIARDGUTTA: Erling Braut Haaland og Jadon Sancho er Dortmunds heteste salgsobjekter. Foto: Martin Rose

Brev fra Texas

Haaland har kontrakt med Borussia Dortmund ut juni 2024. Spekulasjoner om at han har en klausul i kontrakten, som gjør at han kan kjøpes ut for rundt 750 millioner kroner neste sommer, er blitt avvist av sportsdirektør Hans-Joachim Watzke.

Bryne skal allerede ha mottatt solidaritetsmidler på over 10 millioner kroner for Dortmund-spissen, som har bidratt betydelig til at klubben har gått fra rød til grønn sone de siste årene.

Men kanskje vel så verdifull er eksponeringen og omdømmehevingen Bryne har fått gjennom suksessen til Braut Haaland.

– Vi merker en voldsom interesse rundt klubben takket være Erling. Folk reiser hit for å ta bilde av Bryne Stadion, det kommer brev fra utlandet som er adressert til familien Haaland. Nylig fikk vi et brev fra Texas i USA merket med «Haaland family». Det er vanskelig å ta innover seg at vi har en så stor stjerne fra Bryne, sier Braut.

Også i Molde er de opptatt av hva Braut Haaland-suksessen gir av positiv oppmerksomhet og bygging av merkevare.

– Erling er fantastisk PR for oss. Vi er så heldige at vi har både ham og Ole Gunnar Solskjær som ambassadører for klubben internasjonalt, slik vi føler det. Den markedsføringen de har gitt klubben er vi veldig fornøyde med, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum.

Han opplyser at klubben ikke vil få videresalgsprosenter den dagen Haaland forlater Dortmund.

– Det er kun Dortmund som får penger for Erling ved neste salg, sett bort fra solidaritetsmidler, sier han.

Haaland-akademi

Men det er ikke bare gjennom overganger og solidaritetsmidler at Haaland bidrar økonomisk til sine gamle klubber:

I Bryne har han og faren Alfie stilt seg til disposisjon for det klubben har kalt Haaland-akademiet.

«Å lære av de beste er sjelden feil. Sammen med Erling Braut Haaland, Alfie Haaland og Bjørnson Organisasjonspsykologene har Bryne FK fått til et unikt tilbud - bare for ledere», skriver klubben i omtalen av sitt nye prosjekt, som ble presentert på et sponsortreff i forrige uke.

Her vil de arrangere samlinger med diverse næringslivstopper som foredragsholdere, der gulroten er en tur til Dortmund og Champions League-kamp med Erling Braut Haaland.

Dortmund som destinasjon avhenger selvsagt av at nordmannen fortsatt er på Signal Iduna Park neste sesong...

– Etter kampen blir det sosialt samvær med Erling. Han er glad i Bryne, og dette er nok et eksempel på hvordan han hjelper klubben, sier Eirik Braut.