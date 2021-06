Ingen hjelper oss med de usynlige sykdommene

Hodepine, tannpine, såre muskler, en dårlig natt søvn, utmattelse og betennelse.

Utrolig slitsomt, vondt og frustrerende når det skjer, ikke sant?

Heldigvis er det forbipasserende, og om kort tid føler man seg som normal igjen.

Nå, se for deg å ha det sånn hver dag, hele dagen, resten av livet.

Se for deg å aldri våkne uthvilt, eller å alltid ha en smerte som ligner på tannpine, som flytter seg rundt i kroppen fra dag til dag.

Se for deg at disse smertene legger seg rundt ribbeina dine så det gjør vondt å puste, eller å være så betent i huden at det gjør vondt å bli tatt på.

Sånn er livet med fibromyalgi. En usynlig sykdom, som minst halvparten av dere som leser dette, ikke aner hva er.

Når en venn har vondt i hodet, tilbyr du en paracet.

Når en venn har hjertesorg, tilbyr du en skulder å gråte på.

Når en venn har knuter i nakken, tilbyr du massasje.

Man tilbyr en løsning på problemet fordi man selv har opplevd det samme, og man ønsker at noen skal tilby det samme til deg når du opplever det neste gang.

Man møtes med medfølelse og forståelse for de smertene man opplever.

Hvorfor møtes ikke usynlig sykdom med samme medfølelse og forståelse? Vi har kommet langt i å forstå og anerkjenne mentale sykdommer som ekte sykdommer.

Mental sykdom er usynlig sykdom som man kun kan se på grunn av symptomene den skaper.

Fibromyalgi, endometriose og ME er også eksempler på usynlig sykdom, som kun kan ses ved symptomene de gir.

Likevel har vi ikke fått samme forståelsen for at disse sykdommene er like ekte som mental sykdom, og det kan oppleves som ekstremt frustrerende for oss som lever med usynlig sykdom.

Vi er lei av å høre at vi er late, at vi bare klager og at det ikke er ekte. Det er ekte for oss. Smertene vi lever med hver dag er ekte.

En dårlig dag for oss, i forhold til en dårlig dag for deg, kan ikke sammenlignes. En dårlig natts søvn kan ikke fikses med en kopp kaffe eller to.

Smertene kan ikke lindres med en paracet eller en ibux. Noen dager kommer vi oss ikke ut av senga, og noen dager orker vi ikke engang tanken på å være med andre mennesker.

Vi trenger ikke bli møtt med fordommer eller ugyldiggjøring av smertene vi lever med, - det har vi blitt møtt med av leger, venner, familie, lærere og kolleger hele livet.

Vi trenger støttespillere i livet.

Så om du har en i livet som lever med en usynlig sykdom: gi dem litt ekstra støtte på de dårlige dagene, og litt ekstra gode ord.

Lytt til hva de trenger for å komme seg gjennom dagen.

Jeg lover, det kan lindre smertene våre på en måte medisiner aldri kan.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no