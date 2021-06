Ikea legger seg paddeflat etter e-post til de ansatte

33 ansatte på Ikea i Atlanta meldte seg syke etter å ha lest sjefens beskjed.

– Vi gjorde feil og beklager oppriktig, sier en talsperson for Ikeas hovedkontor i USA til CBS.

I forbindelse med den nye høytidsdagen Juneteenth 19. juni, som markerer slutten på slaveriet i USA, skulle et Ikea-varehus i Atlanta lansere en splitter ny lunsjmeny.

Menyen, som skulle hylle afroamerikanere, bestod ifølge People av blant annet fritert kylling og vannmelon.

Ledelsen sendte ut en e-post til de ansatte med informasjon om den nye menyen, og reaksjonene lot ikke vente på seg.

VILLE FEIRE: Forrige uke sendte ledelsen på Ikea-varehuset i Atlanta ut informasjon om den nye Juneteenth-menyen, og e-posten spres nå på nett. Foto: Skjermdump

Ville si opp

I USA er det en utbredt stereotypisk oppfatning om at mørkhudede liker fritert kylling og vannmelon.

Samme dag som e-posten ble sendt ut, ringte 33 ansatte og sa at de var syke.

– Mange ble sinte. Folk ville faktisk slutte. Folk kom ikke på jobb, sier en anonym ansatt til CBS.

I e-posten stod det at menyen skulle «hylle utholdenheten til svarte amerikanere og erkjenner fremskrittene som fortsatt må gjøres».

Maten ble beskrevet som «soul food».

– Du kan ikke servere vannmelon på Juneteenth og si at det er «soul food», når du ikke engang kan historien og vet at de pleide å servere vannmelon til slavene under slavetiden, sier en ansatt.

Tror ikke på arbeidsgiveren

En talsperson for varehuset påstår overfor nettstedet at menyen ble laget etter anbefalinger fra svarte medarbeidere.

Det nekter de ansatte å tro på.

– Ingen av kollegene som satte seg ned for å lage menyen var svarte, sier en anonym ansatt til CBS.

Ikea sier at de ikke kan oppgi hvem som laget menyen.

– Av respekt for deres privatliv, kan vi ikke gå nærmere i detalj, sier talspersonen.

– De beste intensjoner

Ikeas hovedkontor sier til People at menyen ble laget i god tro.

– For å feire dagen ble det laget en lunsjmeny med de beste intensjoner, inkludert anbefalinger fra svarte medarbeidere, sier talspersonen.

Dagen etter Juneteenth, lanserte Ikea i Atlanta en revidert meny uten vannmelon og fritert kylling, men med maisbrød, potetmos og kjøttpudding.

– Vi verdsetter meningene til våre medarbeidere, og endret menyen etter å ha fått tilbakemeldinger på at maten som ble valgt ut ikke reflekterer den dype, meningsfulle tradisjonsrike maten som historisk sett ble servert under Juneteenth-feiringen, sier talspersonen.