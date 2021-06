Tiltale: Mann (55) brukte sugar dating-side til å betale tenåringer for sex

Politiet frykter store mørketall etter at de i år har etterforsket to tilfeller av at mindreårige jenter har møtt eldre menn på en såkalt sugar dating-nettside, og mottatt penger for sex.

En 55 år gammel mann er tiltalt for å ha betalt syv tenåringsjenter for seksuelle tjenester, fire av dem var mindreårige. Den yngste av jentene var 15 år gammel da den seksuelle omgangen skal ha skjedd.

Mannen møtte jentene via en nettside som legger til rette for såkalt «sugar dating» - at pengesterke voksne kan møte unge, vakre mennesker.

Politiet i Trøndelag har også etterforsket en annen lignende sak. De forteller at det er nærmest tilfeldig at de får opplysninger om straffbare forhold, fordi de fornærmede i sakene ikke opplever at det har skjedd overgrep.

Nå er de bekymret for at det kan være store mørketall.

Betalte mange tusen kroner

I fjor ble politiet i Trøndelag kontaktet av miljøet rundt en 15 år gammel jente.

15-åringens nærmeste hadde registrert at jenta plutselig brukte veldig mye penger. I tillegg hadde hun fortalt historier om at hun hadde truffet en eldre mann.

Politiet iverksatte etterforskning, og kom i kontakt med en ikke tidligere straffedømt mann i 50-årene. De beskriver ham som «en helt vanlig nabo».

Dette ledet videre til at de fant seks ytterligere tenåringsjenter som de mener er fornærmede i saken. Dette er opplysninger som politiet har kommet over via beslag og avhør, ikke fordi fornærmede har kommet til dem.

– Disse jentene vil ikke snakke med oss, sier etterforskningsleder Line Selvnes i Trøndelag politidistrikt.

Jentene har på eget initiativ opprettet brukere på sugar dating-siden RichMeetBeautifull. De har med andre ord til en viss grad selv oppsøkt situasjonen, og kommet i kontakt med den langt eldre mannen.

Politiadvokat i saken, Kjersti Hegerberg, tror tenåringene føler skyld.

– Jeg er usikker på om de føler at det er et overgrep, for overgriperen er jo hyggelig. Men vi mener klart at dette er overgrep, sier Hegerberg.

I alt mener politiet å kunne bevise at mannen har betalt alle de syv fornærmede i saken mange tusen kroner i bytte mot seksuelle tjenester. 15-åringen skal ha mottatt 15.000 kroner per møte med mannen.

Han er tiltalt for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, og for paragraf 309 i straffeloven, som forbyr å kjøpe sex fra mindreårige. Det er altså ikke vesentlig for saken at de fornærmede er over seksuell lavalder.

Et vesentlig poeng i retten vil ifølge politiadvokaten være å bevise at kontakten gjennom nettsiden og på private plattformer tydeliggjorde at mannen ville betale for seksuelle tjenester.

SUGAR DATING: RichMeetBeautiful markedsfører seg som et nettsted for millinærdating. Foto: Skjermbilde

«Millionærdating»

Dating-siden Richmeetbeautifull har ifølge sine egne nettsider nå mer enn 150.000 norske medlemmer fra over hele landet.

De markedsfører seg som «#1 i verden for millionærdating», og hevder de vil bruke vitenskapelige metoder for at du skal finne «din perfekte match for et forhold basert på kjærlighet, lidenskap og intellekt».

Nettstedet ble startet av norske Sigurd Vedal. De fikk mye oppmerksomhet da de i 2017 reklamerte ved å kjøre gjennom Oslo med store plakater rettet mot studenter, og budskapet: «Hei studenter! 0,– i studielån? Date en sugar daddy».

Forbrukerombudet konkluderte den gang med at reklamen var ulovlig, og krevde at de fjernet reklameplakatene.

I 2019 måtte også Vedal møte i belgisk rett. Den gang sto han og nettsiden tiltalt for usømmelighet, oppfordring til dette, samt kjønnsdiskriminering. Vedal ble da dømt til seks måneder betinget fengsel, samt bøter på nærmere tre millioner kroner til sammen.

Vedal er ikke lenger eier av nettstedet. TV 2 har vært i kontakt med ham, og han ønsker ikke kommentere saken ytterligere.

Se nåværende eier av RichMeetBeautifuls tilsvar lenger ned i saken.

– Kan skje overgrep vegg i vegg

Trøndelag politidistrikt har i år etterforsket ytterligere en sak der en mann kom i kontakt med en mindreårig jente via RichMeetBeautifull.

Saken ble prøvd for retten i februar, men ble utsatt fordi retten ønsket en rettspsykiatrisk vurdering av den tiltalte mannens tilregnelighet.

I begge sakene er det venner av fornærmede som har varslet. Det bekymrer politiet, som frykter at det er mange overgrep de aldri hører om. Dessuten har de et sterkt inntrykk av at det er en økning i overgrepssaker.

– Vi har mye etterforskning av denne typen saker på sosiale medier. Vi etterforsker også mange overgrep på andre sosiale plattformer. Det er veldig krevende å etterforske. Jeg opplever at det er mer nå, kanskje fordi barn er mer hjemme, mer på telefon, og er mindre fritidsaktive, sier etterforskningsleder Selvnes.

Politiadvokat Hegerberg sier de er bekymret for at barn er mer tilgjengelige på nett.

– Det uten at de har de samme forutsetningene for å skjønne publikummet. De blir yngre og yngre. Og jo yngre de er, jo mer sårbare er de. De skjønner ikke konsekvensene av å legge ut ting på nett. I tillegg kan de få 200 kroner på vipps, sier Hegerberg.

De ønsker begge å oppfordre foreldre til å være oppmerksomme på at overgrep kan skje også når barna er hjemme.

– Foreldre opplever nok at når man er hjemme så er det trygt. Men det kan skje overgrep vegg i vegg.

De fornærmede i saken er representert av bistandsadvokat Sigrun Dybvad. Hun sier hennes klienter synes saken er belastende.

– Å være fornærmet i en sak som detter oppleves som skamfullt. Det er vanskelig å forklare seg om dette fordi det er tabubelagt. Det vil bli fremmet erstatningskrav under saken, sier Dybvad.

Forbud mot eskortevirksomhet

Den tiltalte 55-åringens nekter ikke for at han har opprettet forhold via nettsiden. Han har gjennomført av hør med politiet, men det er foreløpig uklart hvordan han stiller seg til straffskyld.

Hans forsvarer Frode Wisth ønsker ikke å kommentere saken, fordi han ikke har diskutert med sin klient.

RichMeetBeautifull svarer i en e-post til TV 2 at de synes det er svært trist å høre om de angivelige overgrepene, og skriver at de har nulltoleranse for slike overgrep på sin plattform.

På spørsmål om hvordan de forsikrer seg om at brukere av profiler på deres nettsider er over 18, svarer de at det er svært krevende å kontrollere.

– Det er en utfordring for alle nettsider å verifisere brukeres alder når de oppretter profil. Ikke bare for dating-nettsider, men for de fleste nettsider. Alt du kan be om uten å bryte GDPR-lovgivning er fødselsdato. Vi jobber likevel med en funksjon som vil verifisere bruker via deres telefon, skriver Alexandra Zaulet, direktør i selskapet.

Videre viser Zaulet til at de kommuniserer tydelig på sin nettside at de har et forbud mot eskortevirksomhet, og forbud mot å opprette profil om man er mindreårig.

De har også utviklet algoritmer som skal oppdage om det foregår aktivitet i nettsidens chattefunksjon som avdekker noe som er i strid med deres retningslinjer. I tillegg har de moderatorer som flere ganger skal ha mottatt varsler fra brukere som sier de har kommet i kontakt med mindreårige.

Zaulet sier de også gjennomfører manuelle undersøkelser av alle profiler. Hun opplyser også at de nå ønsker å samarbeide med norsk politi om den aktuelle saken.